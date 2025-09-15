The Swiss voice in the world since 1935

Familiares localizan a un periodista venezolano detenidos tras «206 días» sin noticias

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 15 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que la familia del periodista Rory Branker pudo finalmente verlo en un calabozo policial, tras estar en paradero desconocido durante «206 días».

A través de X, el SNTP señaló que Branker confirmó por teléfono a sus familiares su traslado a un centro de la Policía Nacional Bolivariana de Caracas, aunque no se precisó donde estuvo detenido previamente.

«Su madre, Anna Branker, pudo verlo en este calabozo policial y constatar que, ‘dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable'», indicó la gremial.

Asimismo, informó que su familia logró enviar «algunos artículos básicos necesarios para su estadía como una colchoneta, una almohada, ropa, medicamentos y alimentos».

El SNTP subrayó que el caso del periodista «sigue representando una violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia», ya que, detalló, «aún no hay información oficial sobre su presentación ante tribunales ni sobre cargos que se le imputen».

Branker, reportero del medio digital venezolano La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.

La Patilla señaló que, tras el arresto, los agentes «regresaron» al domicilio del periodista y se llevaron dos ordenadores portátiles.

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en Venezuela hay 18 trabajadores de la prensa detenidos, para quienes exige su liberación.

En abril, el CNP afirmó que Venezuela se ha convertido en «un lugar hostil» para los periodistas, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones «sin condena ni juicio».EFE

rbc/lb/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR