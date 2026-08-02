Familiares piden incluir libertad de presos políticos en diálogo de chavismo y oposición

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Caracas, 1 ago (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron este sábado incluir la liberación de sus parientes en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y exdiputados opositores.

Ese grupo de familiares tiene casi dos meses en un campamento instalado cerca de la embajada estadounidense en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, para pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.

Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que el «punto número uno» en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos «si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien» y «quieren una Venezuela limpia, libre y democrática».

Sin embargo, tanto la delegación oficialista, liderada por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, como el grupo opositor, encabezado por Dinorah Figuera, anunciaron que los primeros temas serán la atención a las víctimas de los recientes sismos, el «fortalecimiento» de la democracia y «derechos y garantías políticas», de lo que no dieron detalles.

Morales expresó que «sería un honor» reunirse con Figuera debido a que, a su juicio, «entiende a todos los familiares de los presos políticos» ya que «se fue del país sabiendo que a ella también la podían meter presa» por pensar «diferente».

«Nosotros estamos acá y si quieren hablar con nosotros, acá los vamos a esperar», agregó.

Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, dijo a EFE que tiene «mucha esperanza» en este proceso debido a que participan políticos que integraron la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, que estuvo controlada por la oposición.

La joven indicó que si bien «una gran cantidad» de presos políticos han sido excarcelados desde enero, cuando las autoridades anunciaron que serían liberadas un «número importante» de personas, aún «faltan muchos».

Según la ONG Foro Penal, todavía hay 379 encarcelados.

Yamileth Vidal, hermana del exalcalde Carlos Vidal, espera también que los participantes del diálogo «tomen en consideración la libertad de los presos políticos».

La delegación del Gobierno estará conformada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza, además de Rodríguez.

Figuera, quien defiende la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015, estará acompañada por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

El diálogo comienza tras poco más de dos meses desde que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación «seria» con el Gobierno y con el acompañamiento de EE.UU. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial «libre, transparente y soberana».

Sin embargo, estas nuevas conversaciones iniciaron sin la premio nobel de la paz, quien el pasado fin de semana aseguró que no participó en su «diseño, construcción y funcionamiento». EFE

csm/seo

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