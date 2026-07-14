Familiares reclaman los cadáveres tras el incendio de un bar en Bangkok que deja 30 muertos

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Familiares de las víctimas del enorme incendio que arrasó un bar de Bangkok reclamaron este martes los cadáveres de sus allegados, mientras las autoridades tailandesas elevaron el balance de la tragedia a 30 fallecidos.

Las llamas arrasaron el establecimiento Rong Beer Na Lat Phrao en la capital de Tailandia a última hora del domingo durante una presentación de música en vivo, lo que obligó a huir a los asistentes, algunos con la ropa en llamas.

Un total de 27 personas fueron declaradas fallecidas a primera hora del lunes, y otra persona murió posteriormente a causa de las heridas sufridas.

El martes por la mañana, sin embargo, la oficina del distrito de Chatuchak de Bangkok elevó el número de muertos a 30 y reportó 75 heridos, 24 de ellos en estado crítico.

Los familiares de los fallecidos se reunieron el martes en el Hospital General de la Policía para reclamar los cuerpos de sus seres queridos. La AFP vio a un hombre sosteniendo una varilla de incienso sobre uno de los ataúdes.

Booyaporn Sermsiri se encontraba en el hospital buscando a su hija de 25 años, Jawaee «Cartoon» Sermsiri, quien sigue desaparecida. «Como aún no la hemos encontrado, solo nos queda esperar. Nos aferramos a la esperanza», dijo.

Booyaporn, de 51 años, dijo que había entregado una muestra de ADN y que la policía le había informado que el resultado podría estar listo más tarde el martes.

«Estoy rezando. Rezando para que ella esté bien», dijo.

Tres de los fallecidos aún no han sido identificados, según informaron las autoridades.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo poco después del incendio que la mayoría de las víctimas probablemente murieron por inhalación de humo.

La policía forense ha estado revisando los escombros mientras las autoridades tratan de determinar cómo se inició el incendio y por qué fue tan mortal, investigando un posible fallo eléctrico y también si las salidas de emergencia estaban bloqueadas.

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