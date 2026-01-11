Familiares visitan a presos políticos en Venezuela por primera vez desde sus detenciones

3 minutos

Caracas, 11 ene (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela aseguran haber visitado este domingo a sus parientes detenidos por primera vez, en medio de la espera por excarcelaciones después de que las autoridades anunciaran el jueves la liberación un «número importante de personas».

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras «casi 18 meses» desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral en Venezuela.

«Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observar a través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir», dijo la activista, quien dijo que, como ella, hay «otras personas que entraron hoy por primera vez».

Silva afirmó que los presos políticos están «sumamente fortalecidos» y a «la espera de sus liberaciones», y aseguró que su esposo confía en que «esto termine muy pronto».

«Es un Freddy distinto, tenía un año y casi seis meses sin abrazarlo y sin escucharlo», dijo Silva, quien reiteró la denuncia de que el exdiputado «ni siquiera tuvo acceso a la defensa privada» y que «prácticamente estaba en desaparición forzada».

Aseguró que ella y otros familiares seguirán en el centro de detención «haciendo la presión necesaria de manera cívica» para lograr la salida de «todos», a la vez que insistió en su llamamiento a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, mandataria encargada y presidente del Parlamento, respectivamente, a que «cumplan con el compromiso que asumieron» sobre la liberación.

Por su parte, Juan Carlos Lago, padre del capitán del Ejército Juan Carlos Lago Ochoa, dijo que este domingo pudo ver a su hijo por primera vez desde su detención, el 24 de enero de 2025.

«Tenía casi un año que no sabía de su paradero. Gracias a la visita programada para el día de hoy pude verlo, constaté que está en buen estado de salud física y mentalmente», dijo.

Aseguró que hasta ahora le habían negado que se encontraba ahí recluido y que cree que era porque «estaban cumpliendo órdenes».

«Con el favor de Dios, Venezuela cambiará. Liberación para todos los presos políticos», exigió Lago.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas.

Hasta el mediodía hora local de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

La PUD llamó a las autoridades a «acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento».

La madrugada de este domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años, quien fue detenido el 9 de diciembre por «compartir mensajes críticos» contra el chavismo. EFE

csm/psh

(foto) (vídeo)