The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Familiares y amigos reciben al periodista salvadoreño Mario Guevara, deportado de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 3 oct (EFE).- El periodista salvadoreño Mario Guevara fue recibido este viernes por amigos y familiares en una comunidad de la localidad de Apopa, cercana a la capital San Salvador, tras llegar al país deportado de Estados Unidos, según constató EFE.

Para darle la bienvenida a su tierra natal, cerca de una docena de personas llegó hasta la comunidad Chintuc, de donde es oriundo Guevara y donde seguirá ejerciendo el periodismo. El comunicador dijo que escribirá un libro sobre su proceso de captura, encarcelamiento y deportación.

A su llegada, el reportero llamó sus hijos en Estados Unidos y relató que durante el tiempo de reclusión perdió más de treinta libras de peso (unos 13,6 kilos).

Guevara permaneció más de tres meses en un centro de detención y, pese a quedar exonerado de todos los cargos después de su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias, fue deportado a El Salvador.

El periodista llegó la tarde del viernes al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las cercanías de la capital salvadoreña, y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Fronteriza salvadoreña a la localidad de Olocuilta, según transmitió Guevara en directo en su perfil de Facebook, que llegó a más de diecisiete mil espectadores.

«Fui torturado emocionalmente» y «no puedo decir que me hicieron daño físico», dijo en la transmisión y a periodistas locales, toda vez que agregó que «un día regresaré» a Estados Unidos, cuya actual Administración catalogó de «racista».

Guevara llegó a Estados Unidos en 2004 y solicitó asilo un año después por amenazas que recibió mientras trabajaba en el país centroamericano, donde era fotoperiodista en La Prensa Gráfica.

Desde entonces, el salvadoreño se estableció con su familia en el área de Atlanta, donde trabajó como reportero en medios como MundoHispánico, en el adquirió popularidad, hasta fundar hace un año su propia empresa periodística, MGNews. EFE

rs-vc-hs/mt/jrg

(Foto) (Video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR