Familiares y amigos reciben al periodista salvadoreño Mario Guevara, deportado de EE.UU.

San Salvador, 3 oct (EFE).- El periodista salvadoreño Mario Guevara fue recibido este viernes por amigos y familiares en una comunidad de la localidad de Apopa, cercana a la capital San Salvador, tras llegar al país deportado de Estados Unidos, según constató EFE.

Para darle la bienvenida a su tierra natal, cerca de una docena de personas llegó hasta la comunidad Chintuc, de donde es oriundo Guevara y donde seguirá ejerciendo el periodismo. El comunicador dijo que escribirá un libro sobre su proceso de captura, encarcelamiento y deportación.

A su llegada, el reportero llamó sus hijos en Estados Unidos y relató que durante el tiempo de reclusión perdió más de treinta libras de peso (unos 13,6 kilos).

Guevara permaneció más de tres meses en un centro de detención y, pese a quedar exonerado de todos los cargos después de su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias, fue deportado a El Salvador.

El periodista llegó la tarde del viernes al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las cercanías de la capital salvadoreña, y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Fronteriza salvadoreña a la localidad de Olocuilta, según transmitió Guevara en directo en su perfil de Facebook, que llegó a más de diecisiete mil espectadores.

«Fui torturado emocionalmente» y «no puedo decir que me hicieron daño físico», dijo en la transmisión y a periodistas locales, toda vez que agregó que «un día regresaré» a Estados Unidos, cuya actual Administración catalogó de «racista».

Guevara llegó a Estados Unidos en 2004 y solicitó asilo un año después por amenazas que recibió mientras trabajaba en el país centroamericano, donde era fotoperiodista en La Prensa Gráfica.

Desde entonces, el salvadoreño se estableció con su familia en el área de Atlanta, donde trabajó como reportero en medios como MundoHispánico, en el adquirió popularidad, hasta fundar hace un año su propia empresa periodística, MGNews. EFE

