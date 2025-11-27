Familiares y seguidores del expresidente Pedro Castillo protestan contra condena por golpe

Lima, 27 nov (EFE).- Familiares y cientos de seguidores del izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo se concentraron frente al cuartel policial donde se encuentra encarcelado su líder para protestar contra la condena emitida este jueves de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022.

Tras conocer la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, los simpatizantes de Castillo, que conserva una considerable popularidad en las zonas rurales del país andino, gritaron desde frente a la puerta del cuartel «Fuerza presidente», empuñando banderas, pancartas y la salva: «Por justicia y dignidad, Castillo libertad».

«Es un hombre que busca justicia», denunció el hermano del exmandatario, José Mercedes Castillo, quien encabezó la concentración.

«En nombre de mi familia, en nombre del presidente Castillo, muchísimas gracias estimado pueblo peruano», alegó, y pidió «fuerza» para ellos y su hermano, a quien aseguró. «No le vamos a dejar», apostilló.

Entre los demandantes, Carmen Castillo, hermana también del sentenciado, expresó su indignación y confió en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pueda encontrar la justicia que no ha tenido en el fuero nacional con este fallo, todavía de primera instancia.

«Nosotros solamente esperamos justicia y sabemos que no la tendremos acá, pero sí en la Corte Interamericana», manifestó.

El fallo del juzgado, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022, consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, es por ello que la Fiscalía varió durante el juicio de 34 años de cárcel a la condena finalmente dictada.

«No acaban de sentenciar a Pedro Castillo», advirtió una de las manifestantes a EFE, «han sentenciado al pueblo que votó en las urnas, y pedimos un levantamiento del pueblo peruano para defender su voto».

El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora. EFE

