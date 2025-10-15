The Swiss voice in the world since 1935
Familias confirman la identidad de dos cuerpos de rehenes entregados por Hamás anoche

1 minuto

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El Foro de los Rehenes y de las Familias para las Personas Desaparecidas confirmó este miércoles que uno de los cuatro cuerpos de rehenes entregados anoche por Hamás se corresponde con el de Eitan Levy, de 53 años y un segundo al soldado, Tamir Nimrodi, de 20 años.

Esta pasada noche el grupo palestino, como parte del acuerdo del alto el fuego con Israel, entregó cuatro cuerpos a la Cruz Roja que el organismo posteriormente hizo llegar al Ejército israelí.

En el enclave todavía queda veinte cuerpos de rehenes a manos de las milicias palestinas. EFE

