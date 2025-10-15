Familias confirman la identidad de tres cuerpos de rehenes entregados por Hamás anoche

2 minutos

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El Foro de los Rehenes y de las Familias para las Personas Desaparecidas confirmó este miércoles que tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados anoche por Hamás se corresponden con el de Eitan Levy, de 53 años, con el del soldado Tamir Nimrodi, de 20 años, y con Uriel Baruch, de 35 años.

Esta pasada noche el grupo palestino, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, entregó cuatro cuerpos a la Cruz Roja que el organismo posteriormente hizo llegar al Ejército israelí, tal y como establece el protocolo.

En el enclave todavía queda veinte cuerpos de rehenes a manos de las milicias palestinas.

Según la prensa local, Israel estima que el cuarto cuerpo entregado en las últimas horas por Hamás no es de un rehén.

Levy, natural de Bat Yam y padre de un hijo, estuvo en la lista de desaparecidos durante más de 40 días tras los atentados de Hamás, hasta que el Ejército lo declaró como rehén fallecido tras informar oficialmente a su familia. Fue secuestrado mientras conducía a un amigo al kibutz de Beeri, uno de los más masacrados, durante la madrugada del 7 de octubre de 2023.

El soldado Nimrodi fue secuestrado cuando tenía 18 años por milicianos palestinos en una base cercana a Gaza donde servía como suboficial de educación.

Según recoge el comunicado del Foro, el joven soldado murió por los bombardeos israelíes durante su cautiverio.

Baruch, de 35 años, estuvo 172 días sin señales de vida tras los ataques de Hamás. Este israelí fue asesinado por milicianos durante el 7 de octubre que también retuvieron su cuerpo en Gaza durante estos más de dos años, informó su familia. EFE

