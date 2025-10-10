Familias de los rehenes: aunque Trump no ha ganado el Nobel, nadie ha hecho más por la paz

1 minuto

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Los familiares de los rehenes israelíes en Gaza creen que, aunque la venezolana María Corina Machado sea la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, ningún líder ni organización ha hecho más por la paz que el presidente estadounidense, Donald Trump.

«La verdad es innegable», dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado este viernes, tras conocerse que el presidente Trump, uno de los nominados al galardón que concede el Comité Noruego del Nobel, no fue premiado con el reconocimiento.

Los familiares de los rehenes creen que «ningún premio o la falta de él puede empequeñecer el profundo impacto» que ha tenido en sus familias la labor de Trump, detrás del actual acuerdo de alto el fuego que entró hoy vigor en Gaza y por el que serán liberados los 48 cautivos.

Este viernes dio comienzo el alto el fuego en la Franja de Gaza, primera fase del plan de Trump para la paz en el enclave palestino, el mismo día que se daba a conocer el ganador del reconocimiento del Comité Noruego del Nobel.

En octubre, familiares de los rehenes en Gaza propusieron la candidatura de Trump para el premio, asegurando que “ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump”.

«Su compromiso de traer de vuelta hasta el último rehén y acabar esta guerra no depende de premios ni galardones», enfatizaron, a la vez que auguraron que «la historia recordará sus logros como las contribuciones más significativas a la paz mundial en nuestro tiempo». EFE

lsr/pms/jgb