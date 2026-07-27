Familias de niños con VIH denuncian estigma en Pakistán tras brote vinculado a un hospital

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Amjad Ali

Islamabad, 27 jul (EFE).- Padres de niños afectados por un brote de VIH vinculado a un hospital en el sur de Pakistán, denunciaron a EFE despidos laborales y rechazo de sus comunidades por el estigma asociado al virus, una crisis que suma más de 130 infecciones, la mayoría en menores, y ha causado la muerte de al menos seis niños.

“Debido al desempleo, estoy tan perturbado mentalmente que a veces pienso en acabar con mi vida”, declaró a EFE Owais, un padre de 40 años que perdió a su hijo de un año en abril de 2025 y fue despedido dos meses después de que su hija Zoya, de 10 años, también diera positivo en VIH.

“Nuestros familiares y vecinos nos han aislado”, admitió el padre. “Ya nadie viene a nuestra casa”, añadió.

La pérdida de puestos de trabajo ha dejado a las familias afectadas sin una fuente de ingresos en un momento en que afrontan también la carga emocional y financiera de cuidar a niños que viven con VIH.

En Pakistán, un país de unos 250 millones de habitantes, el estigma ligado al VIH y la desinformación sobre sus vías de transmisión continúan alimentando la discriminación contra las personas infectadas.

Desde que perdió su trabajo, Owais ha ido de una oficina gubernamental a otra para solicitar su readmisión, pero sin éxito.

“En este momento estoy en la oficina del comisionado adjunto con informes en la mano que demuestran que no estoy infectado por VIH, pero nadie me escucha”, lamentó.

Un brote centrado en menores

Los problemas comenzaron a principios de 2025, cuando ingresó a su hijo, Azan Owais, en el Hospital Kulsoom Bai Valika de Karachi después de que el niño presentara una fiebre común. Azan murió en abril de ese año tras ser diagnosticado con VIH.

El caso de Owais forma parte del brote detectado en ese hospital, vinculado a más de 130 infecciones por VIH, después de que las autoridades confirmaran inicialmente al menos 78 contagios entre menores y la muerte de seis de ellos.

El Ministerio de Trabajo y Protección Social de Sindh defendió que las infecciones por VIH no fueron causadas por la reutilización de jeringuillas y explicó que el hospital utilizaba jeringuillas autobloqueantes, diseñadas para impedir un segundo uso.

Owais, sin embargo, cuenta una historia diferente.

“Delante de mis ojos, el personal sacaba una inyección de varias en una caja e inyectaba a un paciente sin comprobar para qué era”, aseguró el padre.

Zoya fue ingresada en el mismo hospital también por fiebre y regresó a casa diagnosticada con VIH, según la familia. Ahora acude regularmente a revisiones médicas y tratamiento.

El padre aseguró que el hospital ocultó deliberadamente el diagnóstico de su hija para evitar responsabilidades y que la infección solo salió a la luz después de que Zoya fuera llevada a otro centro médico.

Owais tiene otro hijo y otras dos hijas, pero afirma que el futuro de Zoya depende ahora de unos cuidados que no puede costear.

“¿Cómo puedo iniciar acciones legales contra los responsables cuando estoy luchando por nuestra propia supervivencia?”, sentenció. EFE

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