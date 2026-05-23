Familias de presos políticos desconfían de cifras de liberaciones del Gobierno venezolano

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Caracas, 23 may (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron este sábado su desconfianza en las cifras de liberaciones que ha ofrecido el Gobierno, luego de que en la víspera la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señalara que durante esta semana fueron excarceladas 395 personas y que en las «próximas horas» se llegaría a un total de 500.

«Nosotros no confiamos en las cifras que dan. Tenemos ya muchos meses pidiendo que publiquen el nombre de las personas que han sido excarceladas para hacer un proceso transparente», dijo a EFE Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, quien fue detenido en 2018 y acusado de un presunto intento de magnicidio.

«Yo creo que como Estado ellos deberían publicar los nombres de las personas», insistió Ávila, quien se encontraba en una jornada de recolección de insumos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para los familiares de los presos políticos que acampan desde enero pasado a las afueras de la cárcel del Rodeo I, cercana a Caracas, esperando la liberación de sus parientes.

Ávila negó, de hecho, que durante esta semana se hayan liberado a 300 presos políticos y aseguró que, según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de la que es miembro, hasta ahora solo hay 43.

«Todos los familiares estamos (…) con mucha angustia, incertidumbre, estamos a la expectativa de que va a suceder estos días», añadió.

Por su parte, Ruth Molero, de 57 años, quien también participaba en la jornada, dijo a EFE que no entendía las cifras ofrecidas por el Gobierno y recordó que decenas de familiares llevan «135 días» esperando liberaciones, luego de un primer anuncio hecho por el Gobierno el 8 de enero.

«Y a raíz de estos anuncios de excarcelacicones (…) ya estamos desesperados, ya estamos angustiados, ya estamos bastante agobiados por esta situación», dijo Molero.

Luego de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos el pasado enero en Caracas, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo como jefa de Estado y anunció un «nuevo momento político» que ha llevado a su Gobierno a otorgar excarcelaciones, mientras que el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía.

Según dijo Rodríguez el viernes, en las «próximas horas» se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos, en medio de un nuevo proceso de liberaciones que comenzó el lunes.

Rodríguez aseguró además que un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía, aunque muchas de estas personas no se encontraban en prisión sino que tenían libertad condicional.

Según la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, en Venezuela hay 429 personas detenidas por estos motivos. EFE

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