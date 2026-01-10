Familias de presos políticos en Venezuela esperan excarcelaciones pese a «desgaste físico»

3 minutos

Caracas, 10 ene (EFE).- Los familiares de los presos políticos en Venezuela se mantienen este sábado a la espera de excarcelaciones y a pesar del «desgaste físico y emocional» que aseguran sentir tras más de 48 horas de que las autoridades anunciaran la liberación de un «número importante» de estos detenidos.

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo que en «cada penal hay una familia esperando» que se concreten «las liberaciones que anunciaron que se iban a dar», algo que, aseguró, «todavía no se ha materializado».

«Seguiremos esperando. Sí, es un desgaste físico, emocional, sin duda, no lo voy a negar, pero es también entender que esto va a pasar y vamos a tener tiempo para recuperarnos», expresó.

Tras una visita a su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020, dijo que confía en que esta «sea la última».

A decenas de familiares, Margareth Baduel les transmitió un mensaje de su hermano, quien, aseguró, pidió que se mantengan «unidos y en oración» y con «la certeza de que el cambio ya no tiene vuelta atrás» y que van «a ser libres».

«No sabemos si vamos a esperar una hora, un día o dos, pero que va a pasar», dijo la activista, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido.

En las adyacencias del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, se encontraba este sábado cerca de una veintena de familiares de personas recluidas en otros centros de detención y que, aseguraron, habían recibido una información de que estas serían trasladadas a ese lugar y posteriormente liberadas.

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un «número importante de personas», entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Sin embargo, familiares, activistas, organizaciones no gubernamentales y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que, de momento, han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.

Este sábado, hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT), al menos seis personas fueron excarceladas, entre ellos Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, aún detenido.

También han salido, según organizaciones, los ciudadanos Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco (italovenezolano), Luis Fernando Junior Sánchez Flores y Diógenes Omar Angulo Molina, todos detenidos desde 2024, además de Yanny Esther González Terán, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas (oeste), arrestada en julio del año pasado.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a las autoridades a «acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares».EFE

csm/cpy

(foto)(video)