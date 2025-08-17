Familias de rehenes acamparán junto a Gaza para «escalar» su lucha por un acuerdo

Jerusalén, 17 ago (EFE).- Varios familiares de los rehenes israelíes que continúan secuestrados en la Franja de Gaza acamparán a partir de este lunes junto al enclave para «escalar» su lucha por un acuerdo de alto el fuego que permita liberar a sus seres queridos, dijeron este domingo las familias de los rehenes en un comunicado.

«Estamos obligados a escalar nuestra lucha y hacer todo lo posible para traer de vuelta a nuestros seres queridos. Los estamos perdiendo, y si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre», dijo en el mensaje el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

La acampada se ubicará en «el punto más cercano» a los rehenes, junto a la frontera con la Franja, y ahí dormirán familiares de los secuestrados, según el comunicado, que no especifica cuántos días durará la protesta ni el lugar exacto del campamento.

El anuncio llega el mismo día en que el Foro de Familias ha convocado una jornada de huelga nacional.

La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.

Esta mañana, grupos de manifestantes bloquearon algunas de las principales carreteras del país, y varios miles de agentes de policía se desplegaron para tratar de restaurar el tráfico, según informó la Policía israelí.

Los manifestantes exigen un acuerdo de alto el fuego completo en Gaza, que ponga fin a la guerra y sirva para liberar a todos los rehenes israelíes que siguen en el enclave: 20 con vida y otros 30 fallecidos.EFE

