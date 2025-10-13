Familias de rehenes dicen que Hamás entregará hoy solo cuatro cuerpos de fallecidos

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Las familias de los rehenes afirmaron que han sido informadas de que este lunes solo recibirán cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en la Franja de Gaza, ante lo que expresaron su «conmoción y consternación».

«Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la noticia de que hoy se entregarán únicamente cuatro cuerpos de los rehenes muertos, de los 28 que Hamás mantiene en su posesión», indicó el Foro de Familias en un comunicado. EFE

