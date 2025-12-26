Familias mexicanas de Ayotzinapa encomiendan su lucha a la Virgen, a 11 años sin justicia

3 minutos

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa peregrinaron este viernes a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para reiterar su demanda de verdad y justicia, tras más de 11 años de impunidad en el caso y pese a las promesas del Gobierno para resolverlo.

Como cada diciembre, las familias de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur de México), se trasladaron a la capital del país para encomendar su búsqueda ante la Virgen de Guadalupe, en una de las expresiones más simbólicas de su lucha.

La movilización partió de la Glorieta de Peralvillo, en el centro de la capital, y avanzó hacia el recinto religioso, ubicado al norte de la ciudad. Durante el trayecto, los manifestantes portaban con la leyenda: ‘Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos’.

El 26 de septiembre pasado se cumplieron 11 años de la desaparición de los jóvenes y hasta ahora no se ha resuelto el caso, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se comprometió a esclarecerlo.

Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, compartió a EFE que «el amor tan inmenso» a sus hijos es lo que les da «fortaleza y mantiene en pie» para seguir clamando justicia, a pesar de la indolencia de las autoridades.

La madre buscadora calificó el caso como «estancado» desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solo «trabajó dos años, después dejó de insistir y se vino todo abajo», y afirmó que ahora con Sheinbaum «no ha habido ningún avance».

«No podemos salir de ese hoyo», expuso Hernández.

Sheinbaum -quien asumió el 1 de octubre de 2024- ha prometido «nuevas líneas de investigación» para dar con el paradero de los estudiantes y ha abierto la puerta a contactar a exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes dejaron el país en 2023 tras denunciar falta de cooperación de las autoridades.

Hernández expresó su «esperanza y fe» de que los expertos del GIEI puedan retomar las investigaciones, como las madres y padres han insistido en las reuniones que mantienen con Sheinbaum.

«Ella se comprometió a que iba a contactarlos para que pudieran regresar», señaló la madre, y comentó que, «tanto Carlos (Beristain) como Ángela (Buitrago), están en la mejor disposición de regresar».

Finalmente, Hernández aclaró que no está «en contra del Gobierno» por «el hecho de señalar lo que no está avanzando». «La señora presidenta lo debería de tomar como algo que le puede servir para seguir avanzando», zanjó.

La jornada concluyó con una misa en la Basílica de Guadalupe, donde los familiares agradecieron al recinto por nunca cerrarles las puertas.

«Seguimos creyendo en los milagros», expresó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.

El caso Ayotzinapa ocurrió aquella noche de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). EFE

mjc/jmrg/gad

(foto)(video)