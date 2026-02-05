Familias piden liberar a presos políticos y participar en proceso de amnistía en Venezuela

Caracas, 5 feb (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de todos estos detenidos y pedir su participación en la discusión del proyecto de ley de amnistía propuesto recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Decenas de familiares y activistas se concentraron con imágenes y carteles con los nombres de sus parientes, banderas de Venezuela y pancartas con mensajes como, ‘Seguimos esperando la libertad de todos los presos políticos’.

«Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente», coreaban los asistentes, cerca de quienes había una gran presencia de funcionarios militares y policiales.

Los familiares pidieron justicia y libertad plena «incluso de los excarcelados», quienes han salido en libertad con medidas cautelares, como prohibición de salir del país, declaración a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante tribunales, entre otras, según organizaciones no gubernamentales.

El activista Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a EFE durante la protesta que exigen que las víctimas, incluyendo a los familiares, sean incorporadas «en todo este proceso de construcción de este proyecto de ley», cuya primera discusión fue convocada para este mismo jueves por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.

«Si no hay participación real de las víctimas, lamentablemente no va a ser una amnistía real ni legítima», advirtió.

Casanova exigió también la publicación del proyecto para que pueda ser discutido por la población.

De momento, solo se ha difundido la exposición de motivos de la propuesta de ley, por lo que varias ONG presionan para que se publique el contenido íntegro del borrador.

«Hoy hay un ambiente de angustia, de estrés, de ansiedad en los familiares», alertó el activista.

La propuesta de amnistía abarca casos de presos políticos desde 1999, año en que el hoy fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la Presidencia del país.

Fue presentada el pasado 30 de enero por la mandataria encargada, en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de la esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en suelo venezolano.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas. EFE

