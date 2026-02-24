Familias ucranianas recuerdan a los soldados caídos tras cuatro años de invasión rusa

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 24 feb (EFE).- En el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa, las familias de miles de soldados ucranianos caídos han visitado este martes las tumbas de sus seres queridos, con la esperanza de que su sacrificio no haya sido en vano.

“A pesar del dolor y la gran tristeza que cada uno de nosotros siente hoy, en mi corazón hay mucho amor y gratitud, y fe en que todo estará bien”, dijo a EFE Irina Farion, una viuda de 40 años, en el cementerio militar de Leópolis.

Un joven sonriente, Oleksandr Alimov, mira desde una foto en una tumba cercana, adornada con múltiples muestras de afecto traídas por la familia, como un pequeño trozo de pastel de waffle, su favorito.

Dolor y esperanza

Irina recuerda el dolor y la incomprensión que sintió al enterarse de la invasión de Ucrania, hace exactamente cuatro años. «Aunque nunca había empuñado un arma, Oleksandr no podía quedarse de brazos cruzados», relata su esposa.

Muchos civiles se apresuraban a unirse al ejército, se formaban largas colas en los centros de reclutamiento y Oleksandr, programador, solo logró ingresar al ejército en su tercer intento. Fue abatido por un francotirador en diciembre de 2022 en Luhansk, parte de la región del Donbás, que Rusia exige actualmente a cambio de una vaga posibilidad de un alto el fuego.

«Les faltaban armas, pues Rusia tiene ventaja en todo. Sin embargo, lo compensaron con solidaridad y determinación», dijo Irina.

Cuatro años después, la viuda mantiene su fe en que Ucrania pueda derrotar al enemigo, destacando la importancia del apoyo de sus socios extranjeros. «Se trata de defender nuestros valores comunes», subrayó.

Irina ha dado a luz recientemente a una niña, Oleksandra, gracias al material reproductivo que almacenaron en una clínica antes de que Oleksandr se uniera al ejército, y solo ve su futuro en Ucrania.

«Me gustaría venir aquí algún día y decirle que ganamos y que Ucrania está entera de nuevo. Estoy en contra de los compromisos y creo que el enemigo debe rendir cuentas por lo que ha hecho. Creo que algún día sucederá», subrayó.

Un sacrificio

“Mi hijo Bogdan siempre soñó con liberar Mariupol”, dijo Natalia Kozak, de 45 años, quien llevó una taza de café (su bebida favorita) junto con algunos de sus dulces preferidos a la tumba de Bogdan.

“Aunque solo tenía 16 años, la guerra lo convirtió rápidamente en un adulto”, relata con lágrimas en los ojos. “Dijo que estaba dispuesto a morir para defendernos”, recuerda su madre.

Tras unirse a la élite de la Tercera Brigada de Asalto, recibió un entrenamiento de un mes en España. «Podría haberse quedado más tiempo, pero quería ayudar a sus compañeros en Ucrania», explica su madre.

Varios días después, en febrero de 2024, su unidad fue enviada de urgencia para salvar a las unidades ucranianas del cerco en Avdiivka, en la región de Donetsk. Un fragmento de una bomba de dron lo mató en el acto, perforándole el ojo.

«Sé fuerte. Tuve suerte de tenerte como madre», decía un breve mensaje que la familia encontró más tarde en su teléfono, recuerda su madre.

Una cuestión de justicia

Muchos de los compañeros soldados de Bogdan han muerto desde entonces. Quienes siguen luchando, como su padrino, sostienen que no les queda otra opción que continuar la defensa contra la continua agresión rusa.

Natalia cree que Ucrania puede recuperar los territorios perdidos, considerándolo una cuestión de justicia. No confía en que Rusia cumpla ningún acuerdo y no quiere que el sacrificio de su hijo sea en vano.

“Ojalá nuestros socios extranjeros nos dieran más armas y que no solo nos las prometieran”, observa con amargura.

“Si cedemos el Donbás, ¿por qué habrán luchado Ruslan y mis otros hijos?”, señala también Yaroslav Skalski, de 66 años.

Skalski, un veterano, vino a encender velas en la tumba de su hijo menor, que murió en el intento de frenar los avances rusos en el sur en los primeros meses de la invasión.

Para Skalski, cuyos otros dos hijos siguen en el ejército, ceder a las exigencias rusas es inconcebible. «Hay muchos ucranianos en el Donbás. No podemos abandonarlos», subraya. EFE

ra-rz/psh

(foto/vídeo)