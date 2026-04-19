Fanáticos de River Plate palpitan el ‘Superclásico’ ante Boca Juniors: «Ganar como sea»

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Buenos Aires, 19 abr (EFE).- Miles de fanáticos de River Plate palpitan este domingo por la tarde una nueva edición del ‘Superclásico’ del fútbol argentino ante Boca Juniors, en un partido que genera la expectativa de «ganar como sea», según afirmaron a EFE algunos de ellos en las inmediaciones del estadio Monumental, en la ciudad de Buenos Aires.

El partido, al que solo asistirá público de River por disposiciones de seguridad, comenzará a las 17:00 hora local (20.00 GMT) y será arbitrado por Darío Herrera.

Las 85.018 entradas para el choque por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional se agotaron rápidamente entre los abonados al ‘Millonario’ y desde muy temprano comenzaron a rodear el estadio a la espera de la apertura de puertas.

Alma Dini, de 19 años, dijo a EFE que contra Boca siempre es un «partido aparte» y consideró que «ambos equipos están en alza».

«Nuestros queridos rivales están un poco mejor, pero nosotros ya hace cinco partidos que estamos invictos con el nuevo técnico. Hay que ver, obviamente, cómo plantea este partido el ‘Chacho'», expresó Dini en referencia a Eduardo Coudet, reemplazante de Marcelo Gallardo desde principios de marzo en la dirección técnica de River.

A su vez, destacó que el delantero Sebastián Driussi ha recuperado su nivel y llega al enfrentamiento con Boca habiendo marcado varios goles en el campeonato.

El ‘Millonario’ de Coudet y el ‘Xeneize’ de Claudio ‘Sifón’ Úbeda vienen de ganar sus partidos en las Copas Libertadores y Sudamericana, hace más de un mes que no conocen la derrota y luego de un mal comienzo de 2026 encontraron el funcionamiento para llegar con serios argumentos a reclamar la victoria ante el eterno rival.

Antes de seguir su camino hacia su asiento en las gradas, Dini afirmó: «Siempre los partidos en nuestra cancha son otra cosa totalmente diferente porque somos diferentes, somos más grandes por nuestra gente».

Desde hace más de diez años, las diferentes gestiones de Seguridad del Gobierno argentino impiden que en el mismo estadio haya parcialidades locales y visitantes para los partidos del torneo doméstico, para evitar posibles actos de violencia o emboscadas de los sectores ultras (conocidos como ‘barrabravas’).

Omar Mansilla llegó al ‘Monumental’ desde su ciudad, Villa Constitución (a unos 250 kilómetros, en la provincia de Santa Fe), y dijo a EFE que espera un «gran triunfo».

«He vivido varios Superclásicos, he tenido la suerte dado que soy socio y tengo mi lugar. Y bueno, hasta ahora voy invicto. Espero seguir así, ganando como sea. Medio a cero, cero a tres, cero a uno, como sea, pero ganar», agregó Mansilla.

El último partido entre ambos equipos se disputó por la fecha 15 del Torneo Clausura de 2025, en el que Boca como local derrotó con claridad por 2-0 a River, con goles de Exequiel ‘Changuito’ Zeballos (ahora recuperado de una lesión y disponible para Úbeda) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel.

El más reciente choque en el ‘Monumental’ fue para River por el Apertura 2025 por 2-1, con goles del hoy Real Madrid Franco Mastantuono y Driussi, mientras que para la visita descontó Merentiel.

De los anteriores ocho ‘Superclásicos’, cuatro fueron victorias para el ‘Millonario’, tres para el ‘Xeneize’ y uno fue empate. EFE

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