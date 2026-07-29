FAR cometen «violaciones generalizadas» en centro de Sudán tras perder terreno, dice ONG

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Jartum, 29 jul (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha cometido en las últimas horas «violaciones generalizadas» contra civiles en el estado de Kordofán del Norte, en el centro-sur de Sudán y donde el Ejército sudanés ha logrado importantes avances esta semana, informó este miércoles una ONG local.

Los Abogados de Emergencia para los Derechos Humanos dijeron en un comunicado que combatientes de las FAR atacaron a civiles, destruyeron viviendas, saquearon y vandalizaron comercios en la localidad de Al Yamama, al norte de la estratégica ciudad de Al Obeid y donde los paramilitares están tratando de completar un cerco.

Según la ONG, «miles de personas» han tenido que huir por la violencia, que estalló después de que el Ejército sudanés expulsara a las FAR de cinco importantes puntos de Kordofán del Norte, entre ellos la principal carretera que conecta la capital sudanesa, Jartum, con las regiones de Kordofán y Darfur.

Estas personas han huido a otras aldeas de Kordofán del Norte, cuyas ciudades bajo control del Ejército se están convirtiendo en centros de refugio para cientos de miles de desplazados internos y que son escenario de una crisis humanitaria, debido a la violencia y a las dificultades de acceso de la ayuda humanitaria.

El líder de los paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti- dio rienda suelta a sus combatientes tras las derrotas en Kordofán del Norte y les ordenó a «no dormir», algo que anticipa una ofensiva a gran escala de los paramilitares, que según varias organizaciones internacionales han cometido crímenes de guerra e incluso genocidio.

Por su parte, fuentes militares informaron a EFE bajo condición de anonimato de que el Ejército bombardeó esta mañana concentraciones de las FAR en diferentes puntos de Kordofán del Norte, en un nuevo intento de cortar las líneas de suministro de los paramilitares desde Darfur, en el oeste de Sudán y principal bastión del grupo armado.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y más de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano, en palabras de la ONU, en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta. EFE

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