FAR dicen haber capturado último reducto del Ejército en Darfur tras año y medio de asedio

1 minuto

Jartum, 26 oct (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmó este domingo haber capturado la estratégica ciudad de Al Fasher, el último reducto del Ejército de Sudán en la vasta región occidental de Darfur y sobre el que pesaba un asfixiante asedio desde mayo de 2024.

«Gracias a la tenacidad y el coraje de nuestros combatientes, y a la unidad de nuestro gran pueblo en torno al proyecto de cambio, las Fuerzas de Apoyo Rápido anuncian con orgullo la recuperación de la ciudad de Al Fasher», dijeron los paramilitares en un comunicado, en el que celebraron la «victoria tras heroicas batallas». EFE

