Farage, el político populista que alteró el bipartidismo histórico en el Reino Unido

Compartir

4 minutos

Viviana García

Londres, 7 jul (EFE).- El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, que este martes anunció su dimisión como diputado para optar a la reelección y reafirmar su apoyo ante varios escándalos financieros, ha revolucionado el tradicional bipartidismo británico y ha situado a su formación al frente de los sondeos.

Famoso por su retórica eurófoba y contraria a la inmigración, Farage, de 62 años, ha decidido renunciar como parlamentario por la circunscripción de Clacton, en el sur de Inglaterra, como estrategia para, si gana en una futura elección parcial, salir reforzado tras una serie de polémicas en torno a unas donaciones a su partido no declaradas.

El dirigente aseguró este martes que no hizo nada malo y que nunca violó la legislación sobre financiación de partidos.

El auge de Reform UK en los últimos años ha hecho tambalearse al tradicional bipartidismo británico, dominado desde hace más de un siglo por laboristas y conservadores.

Farage y el Brexit

Con su sonrisa casi sarcástica y sin pelos en la lengua para criticar a los extranjeros o la burocracia europea, Farage se hizo famoso hace más de diez años por su campaña a favor de la salida británica de la Unión Europea (UE), el denominado Brexit.

Antes, había encabezado el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), si bien esta formación nunca llegó a obtener ni un escaño en el Parlamento británico.

En 2018 fundó el Partido del Brexit, que en 2021 relanzó como Reform UK.

Su personalidad exultante provocó polémicas en varias ocasiones, como cuando le dijo en una ocasión a los eurodiputados -cuando él mismo era eurodiputado- que nunca habían tenido un trabajo en su vida y que, con el éxito del Brexit, ya no podían reírse de él.

Su continuo discurso contrario a la inmigración le ha ayudado a ganarse el apoyo entre los británicos y, en un punto de inflexión histórico, consiguió que Reform UK obtuviera ocho escaños en las elecciones generales de julio de 2024.

En general, su discurso se centra en el patriotismo británico y el control estricto de las fronteras, porque considera que la inmigración masiva ejerce una presión inaceptable sobre los servicios públicos.

Farage, diputado por la circunscripción de Clacton desde los comicios de 2024, también es favorable a un Estado poco intervencionista y está en contra de la carga legislativa sobre las empresas.

Nacido el 3 de abril de 1964, fue militante del Partido Conservador hasta que John Major, el primer primer ministro ‘tory’ (1990-1997), decidió firmar el Tratado de la UE (o Tratado de Maastricht) en 1992, que establecía una mayor integración europea.

Esa firma provocó una fisura en la formación conservadora, entre los más pragmáticos y los que estaban a la derecha del partido, más bien ‘thatcherianos’ y euroescépticos hasta la médula.

Reinvención política

Este descontento llevó a Farage a formar en 1993 el UKIP, un partido de ideología neoliberal y populista que siempre presionó para convocar el referéndum sobre la UE, que finalmente se materializó el 23 de junio de 2016.

Aunque tuvo etapas alejado de la política, hace unos años optó por dejar su trabajo como financiero en la City de Londres para volver a la primera línea con el único objetivo de acabar, a su juicio, con una UE burocrática y nada democrática, y posteriormente para lidiar con el alza de la inmigración.

Con sus exabruptos sobre los inmigrantes, Farage se ha convertido en una figura polémica, sobre todo al salir a la luz en los últimos días las ayudas financieras que ha recibido de un británico exconvicto en Estados Unidos, el aristócrata George Cottrell.

Según una investigación del ‘The Sunday Times’, Cottrell (32), que reside en el extranjero, habría financiado parte de la campaña de Farage para las elecciones de 2024, tanto reclutando empleados para gestionar su seguridad y sus redes sociales, como permitiéndole que se alojase en un adosado de su propiedad en Londres.

Esta polémica se suma a una investigación abierta por el Parlamento por una donación millonaria que recibió de un empresario inversor en criptomonedas y donante del partido, que no declaró porque, según él, fue un regalo personal para sufragar su seguridad. EFE

vg/jm/mra