Farage, líder de Reform UK, incumplió 17 veces el código de conducta parlamentaria

Londres, 21 ene (EFE).- El líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, no cumplió con el código de buena conducta parlamentaria 17 veces al no registrar a tiempo intereses financieros por valor de 384.000 libras (437.000 euros), según dictaminó este miércoles el organismo supervisor de los diputados.

El responsable de la llamada Comisión Parlamentaria de Normas (supervisor), Daniel Greenberg, señaló que una investigación concluyó que los incumplimientos fueron «inadvertidos» y, por lo tanto, no recomendó ninguna sanción contra Farage, diputado por la circunscripción inglesa de Clacton.

Añadió que el político se disculpó y prometió cumplir con el plazo en el futuro, estipulado en 28 días.

Los intereses que Farage no comunicó a tiempo incluyen, entre otros, pagos recibidos de la emisora GB News, Google o X.

Algunos políticos rivales acusaron al diputado de Clacton, quien se ha consolidado como uno de los parlamentarios con fuertes ingresos por su trabajo fuera del Parlamento, de «llenarse los bolsillos» en lugar de servir a sus electores.

«El señor Farage ha reconocido y se ha disculpado por sus infracciones de las normas», declaró Greenberg al concluir una pesquisa de tres meses.

En una carta dirigida a Greenberg el pasado noviembre, Farage señaló que aceptaba haber infringido las normas y que asumía «toda la responsabilidad y, ante todo, me gustaría expresar mi más sincera disculpa».

Agregó que se trató de «un error administrativo por mi parte y la de mi equipo. A diferencia de la mayoría de los diputados, tengo intereses muy complejos, incluyendo mi trabajo como presentador de televisión y como exitoso empresario privado, la mayoría de los cuales se forjaron mucho antes de mi elección como diputado».

Un portavoz laborista declaró a los medios que Farage «está tan distraído tentando a políticos conservadores fracasados a unirse a su partido que ni siquiera logra acertar en lo básico. No está del lado de los trabajadores; solo se está llenando los bolsillos cuando debería estar defendiendo a sus electores».

En las últimas semanas, varios políticos conservadores se unieron al partido Reform UK, entre ellos el que fuerza portavoz ‘tory’ de Justicia, Robert Jenrick. Reform UK se mantiene primero en los sondeos sobre intención de voto en el Reino Unido. EFE

vg/ah