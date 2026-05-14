Farhadi en Cannes: Me encantaría volver a rodar en Irán, pero ya no quiero someterme

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Cannes (Francia), 14 may (EFE).- El cineasta iraní Asghar Farhadi, que compite en el Festival de Cannes por la Palma de Oro con ‘Histoires parallèles’ (‘Historias paralelas’), asegura que le encantaría «volver a rodar en Irán», pero que ya no quiere someterse a los procesos para obtener los permisos del régimen islámico.

«Me encantaría volver a rodar en Irán porque cualquier director quiere trabajar en su país más que nada. Pero lo que me pasa a mí es que ya no quiero someterme al proceso de las autorizaciones», aseveró en declaraciones a EFE, poco antes de acudir a la alfombra roja de la Croisette para presentar su nueva cinta, filmada en Francia.

«Si un día se puede trabajar en Irán libremente, claro», señaló el ganador del Óscar a mejor película internacional por ‘Nader y Simín, una separación’ (2011) sobre su país de origen, territorio cuya situación se ha visto agravada más aún por el conflicto con Estados Unidos e Israel, que ha salpicado a toda la región de Oriente Medio.

La última vez que el cineasta de 54 años, que vive actualmente en París, rodó una película en su país fue ‘A Hero’, título que también compitió por la Palma de Oro, en el festival de 2021.

Farhadi, que ganó un segundo Óscar por ‘El viajante’ (2016), decidió en 2023 abandonar Irán tras las protestas que se desataron a causa de la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo en septiembre de 2022.

En Cannes, otra película retratará la represiva situación que atraviesa el pueblo iraní, aunque fuera de competición, titulada ‘Rehearsals for a revolution’ (coproducción checa y española).

En ella, a través de la historia de su familia, la cineasta Pegah Ahangarani retrata los movimientos de protesta en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979 hasta el brutal aplastamiento de las protestas de enero de 2026 por parte del régimen (en las que se calculan miles de muertos), así como la guerra que comenzó con los ataques de Israel y Estados Unidos a finales de febrero pasado. EFE

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