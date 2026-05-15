Farhadi pide en Cannes tener la misma «empatía» por todos los muertos «sin razón» en Irán

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Cannes (Francia), 15 may (EFE).- El cineasta iraní Asghar Farhadi, que compite en el festival de Cannes con la película filmada en Francia ‘Histoires parallèles’ (Historias paralelas), pidió este viernes tener «empatía» por todos los muertos inocentes en su país, tanto las víctimas de la represión del régimen como las de los bombardeos de la guerra.

«Indignarse frente a la muerte de civiles bajo las bombas no quiere decir que estés de acuerdo con la ejecución de manifestantes. De la misma manera, tener empatía por las personas tiroteadas en las manifestaciones no quiere decir que no puedas sentir empatía por las personas muertas en los bombardeos», dijo en una rueda de prensa tras el estreno de alfombra roja anoche de su película.

Farhadi, que abandonó Irán en 2023 para instalarse en Francia en protesta por la represión del régimen, recalcó que «toda muerte es un crimen» y que «desde ningún punto de vista» puede aceptar «que se le quite la vida a un ser humano, ya sea en una guerra, ya sea en ejecuciones o masacrando manifestantes».

Rodeado del equipo de ‘Historias paralelas’, el ganador de dos premios Óscar a mejor película internacional -por ‘Nader y Simín, una separación’ (2011) y por ‘El viajante’ (2016)- aseguró que nunca olvidará dos tipos de «eventos extremadamente dolorosos» ocurridos en los últimos meses.

Por una parte el enterarse de la muerte de niños e inocentes en los ataques de Estados Unidos e Israel y, por la otra, las matanzas para reprimir las protestas populares que ocurrieron a comienzos de año en Irán, donde las oenegés calculan que los muertos se contaron por millares.

«Es extremadamente cruel, trágico, saber que, pese a todo nuestro progreso, todas las mañanas nos levantamos con las noticias de nuevos inocentes muertos sin razón», subrayó.

En ‘Historias paralelas’, Farhadi adapta libremente una de las entregas de ‘Dekalog’, la serie de películas polaca de Krzysztof Kieślowski, acompañado por un reparto plagado de estrellas del cine galo como Virginie Efira, Isabelle Huppert, Vincent Cassel y Pierre Niney.

Originalmente le habían pedido que convirtiera esas obras en una serie televisiva, algo que no despertó su interés, pero posteriormente fue convencido para tomar un ítem por separado y hacerlo suyo como largometraje.

El que lo persuadió fue el guionista de Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz, fallecido justo este jueves. Farhadi contó al respecto que recibió la triste noticia de su muerte cuando bajaba del coche para pasar por la alfombra roja de Cannes.

La película que aspira a la Palma de Oro 2026 cuenta la historia de Sylvie (Huppert), una escritora que, en busca de inspiración para su próxima novela, espía a sus vecinos de enfrente (Efira, Cassel y Niney), que trabajan en un estudio de creación de sonidos para el cine y la televisión.

Cuando contrata al joven Adam (Adam Bessa) para que la ayude en sus quehaceres diarios, no sabe que él va a trastornar su día a día y su trabajo, y hasta a meterse en la vida real de los vecinos para los que ella estaba imaginado una historia paralela.

Niney, Cassel y Efira admitieron en la rueda de prensa que este guion, difícil de comprender sobre el papel, fue un desafío lleno de detalles, porque tenían que interpretar de manera diferente tanto las vidas de los personajes como las de sus ‘alter ego’ literarios imaginados por la escritora protagonista.

«El mundo de los matices vive aún en el cine y en los personajes de los grandes cineastas», celebró Niney, y uno de ellos, dijo, es Asghar Farhadi. EFE

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