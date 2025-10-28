Farmacéutica Novartis completó la adquisición de biofarmacéutica Tourmaline

2 minutos

Ginebra, 28 oct (EFE).- La farmacéutica suiza Novartis completó la adquisición de la empresa especializada en biofarmacéutica Tourmaline, la cual ha pasado a ser su filial indirecta en propiedad exclusiva y dejado de cotizar en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

La operación valoró Tourmaline en aproximadamente 1.400 millones de dólares sobre una base totalmente diluida, informó este martes Novartis.

La estadounidese Tourmaline está especializada en el desarrollo de medicamentos para enfermedades inflamatorias e inmunes, y entre otros ha desarrollado un anticuerpo monoclonal para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el cual está en una fase avanzada de ensayo clínico.

«Esperamos colaborar con el equipo de Tourmaline para seguir avanzando en este prometedor activo y continuar reforzando nuestra capacidad para ofrecer terapias potencialmente transformadoras para enfermedades con grandes necesidades no cubiertas», señaló en un comunicado el médico jefe y presidente del área de desarrollo de Novartis, Shreeram Aradhye.

Novartis lanzó una OPA para adquirir todas las acciones en circulación a un precio de 48,00 dólares por acción y se ha hecho con cerca del 93 % de acciones emitidas y en circulación.

La incorporación de Tourmalinecomo su filial indirecta se hará a través de la fusión con otra de sus filiales indirectas de propiedad exclusiva, Torino Merger Sub.

Como resultado de las condiciones establecidas, cada acción emitida y en circulación que no se presentó en la oferta pública de adquisición fue cancelada y extinguida, y por ella se recibirá la misma contraprestación por acción de la oferta pública de adquisición. EFE

