Farmacéuticas anuncian inversiones por 1.200 millones de dólares en México

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Ciudad de México, 28 may (EFE).- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSa), anunció este jueves inversiones del sector farmacéutico por más de 21.000 millones de pesos (unos 1.210 millones de dólares) como parte del fortalecimiento de la industria nacional y del llamado Plan México.

“Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21.100 millones de pesos, pero que más allá de la cifra habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país”, afirmó David Kershenobich, titular de la SSa durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario destacó que el Gobierno ha mantenido “comunicación muy directa con la industria farmacéutica” para impulsar la inversión, producción y desarrollo tecnológico en el país.

Entre los anuncios, Abbott informó una inversión de 3.500 millones de pesos (201,82 millones de dólares) para ampliar la producción de dispositivos médicos en México.

En este sentido, Edgar Romero, director general de la compañía, señaló que el proyecto generará “1.200 empleos directos hacia el año 2030” y fortalecerá el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco.

En tanto, la farmacéutica Bristol Myers Squibb anunció una inversión cercana a 1.000 millones de pesos (57,66 millones de dólares) en los próximos cuatro años.

Su director general, Oswaldo Bernal, explicó que el proyecto busca “fortalecer la soberanía sanitaria de México mediante la ampliación e inversión en investigación clínica y la implementación de procesos de manufactura local de terapias innovadoras”.

Por su parte, Grupo Neolpharma invertirá 700 millones de pesos (40,36 millones de dólares) en Toluca, en el central Estado de México, para producir materias primas farmacéuticas (APIs).

Su directora general, Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, aseguró que la planta permitirá “una alineación con la idea de producir en el país” y generará 250 empleos directos y 900 indirectos.

Además, Opella México anunció una inversión de 2.300 millones de pesos (132,62 millones de dólares) para ampliar y modernizar su planta en Ocoyoacac, Estado de México.

Su director general, Luis Soares, afirmó que el proyecto pone a México “en una posición dentro de la red global de manufactura de nuestra empresa”.

La farmacéutica Kener, perteneciente al Grupo Vazol, presentó una ampliación de inversiones por 5.360 millones de pesos (309 millones de dólares), que sumadas a proyectos previos alcanzan 10.540 millones (607,76 millones de dólares).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de esos anuncios dentro del objetivo del Plan México es producir más en el país, así como el fortalecimiento de la industria farmacéutica es «muy importante».

«Entonces, agradecemos la confianza en México”, señaló Sheinbaum. EFE

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