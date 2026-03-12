Farmacéuticas reclaman al Estado paraguayo una deuda de 775 millones de dólares

Asunción, 12 mar (EFE).- Empresas proveedoras de productos farmacéuticos reclamaron este jueves al Estado paraguayo el pago de una deuda de 775 millones de dólares y advirtieron del riesgo de interrupción de los tratamientos de los pacientes con enfermedades catastróficas ante la falta de medicamentos.

Así lo denunció la vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), Rocío Figueroa, quien indicó que la deuda corresponde a contratos de 2024 y 2025.

«Es la primera vez que pasa esto», dijo la vocera al canal NPY, quien exigió al Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, «un plan de pago que se cumpla a la brevedad» y con «urgencia».

Figueroa dijo que «hay una sensación de una falta de voluntad de pago por parte del Gobierno» y afirmó que ante la situación de incumplimiento «es inviable seguir».

Del total de la deuda, 130 millones de dólares corresponden a licitaciones derivadas de amparos judiciales interpuestos por pacientes que exigen el acceso a medicamentos, en su mayoría para tratar enfermedades catastróficas, detalló.

La vocera refirió que los tratamientos de personas con enfermedades de alta complejidad «se están interrumpiendo» ante la falta de medicamentos, pues las empresas «no se están presentando a licitaciones» de casos de amparos judiciales, según dijo.

«Los proveedores no tienen de otra que dejar de presentarse porque no van a cobrar», sostuvo.

Los pagos a las empresas contratistas disminuyeron a partir de junio de 2025, según Figueroa, que aseguró que entre enero y marzo de este año hubo promesas de pago que se cumplieron «parcialmente».

Igualmente, aseguró que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) «es la mitad de deuda» con las farmacéuticas.

El presupuesto de 2026 para el MSPBS asciende a aproximadamente 1.300 millones de dólares. EFE

