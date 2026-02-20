FAS, del mexicano Sánchez, se mide a Cacahuatique por liderato del Clausura salvadoreño

San Salvador, 20 feb (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se enfrenta el fin de semana a Cacahuatique, en la novena jornada del torneo Clausura de El Salvador, y buscará una victoria que lo mantenga como líder de la liga nacional.

El FAS, dirigido por el mexicano Adrián Sánchez, suma 18 puntos y visitará al Cacahuatique, que dirige el argentino Ángel Piazzi, que ha tenido altos y bajos en el torneo.

Los de Piazzi se ubican en la séptima posición, con 12 unidades, por debajo del Municipal Limeño y arriba de los Caleros del Isidro Metapán.

Una victoria del Cacahuatique ayudaría a distanciarse de Limeño y de Metapán, aunque depende también de los resultados de estos dos equipos. Si FAS cae, el liderato estaría en manos de Inter FA -conjunto que retomaría el primer lugar- y de los Toros del Luis Ángel Firpo.

El Inter FA, comandado por el costarricense Luis Marín, se ubica en el segundo lugar, con 17 puntos, y cedió el liderato al FAS tras caer 1-3 contra los Tigrillos de Sánchez en la jornada pasada.

Los de Marín recibirán a los Emplumados del Águila, dirigidos por el mexicano Juan Carlos Chávez, y en la cuarta posición, con 15 unidades.

Los Toros del Firpo, bajo la tutela del costarricense Marvin Solano y actuales campeones nacionales, se medirán ante el Hércules, del entrenador argentino Daniel Corti.

Hércules se ubica en el décimo lugar con 5 puntos, por encima de Fuerte San Francisco y Zacatecoluca, último en la tabla con sólo una unidad.

En la lucha de goleadores, el delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera la tabla de goleadores con 10 tantos, le sigue el brasileño Alesson Henrique Ferreira (Cacahuatique) y el neerlandés-salvadoreño Enrico Dueñas (Alianza), con 5 y 4 tantos, respectivamente.

– Programación de la novena jornada:

. Sábado 21: Inter FA-Águila, Firpo-Hércules y Alianza-Limeño.

. Domingo 22: Fuerte San Francisco-Zacatecoluca, Cacahuatique-FAS y Platense-Metapán. EFE

