The Swiss voice in the world since 1935

FAS y Firpo buscan mantenerse en la cima de la Liga salvadoreña

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 8 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo lucharán este fin de semana por conservar su invicto y mantenerse en las primeras posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga de El Salvador, que disputará su quinta fecha.

Los Fastanecos, líderes con 10 puntos -los mismos que los Pamperos del Firpo pero con una mejor cuota goleadora- se medirán de visita ante el Municipal Limeño, actual subcampeón y séptimo con 4 unidades.

El Luis Ángel Firpo intentará mantener su paso en una dura visita al Cacahuatique, que es quinto con 6 puntos. Los Pamperos tienen un historial negativo ante este rival, con saldo de dos empates y dos derrotas en los dos torneos anteriores.

El Águila, tercero con 7 enteros, enfrentará al Fuerte San Francisco, sexto con 5 puntos, para tratar de alcanzar a los primeros lugares, mientras que el Alianza debe visitar al Isidro Metapán. Estos clubes se ubican en en las casillas cuarta y octava, con 6 y 4 unidades, respectivamente.

Los benjamines Zacatecoluca y Hércules medirán fuerzas, mientras que el Inter FA, también debutante en la Primera División, recibirá al Platense.

El Zacatecoluca es noveno con 3 puntos y el Hércules es último con 2 enteros, mientras que Inter FA y Platense son dueños de la undécima y décima plaza, respectivamente, con 2 unidades cada uno.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que se ubiquen en los primeros 8 lugares avanzarán a los cuartos de final, para eliminarse a doble encuentro hasta llegar a la final, que se jugará a partido único.

Programación de la fecha 5:

9/8: Inter FA-Platense, Alianza-Isidro Metapán, Municipal Limeño-FAS.

10/8: Cacahuatique-Luis Ángel Firpo, Zacatecoluca-Hércules y Fuerte San Francisco-Águila. EFE

hs/adl/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR