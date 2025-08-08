FAS y Firpo buscan mantenerse en la cima de la Liga salvadoreña
San Salvador, 8 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo lucharán este fin de semana por conservar su invicto y mantenerse en las primeras posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga de El Salvador, que disputará su quinta fecha.
Los Fastanecos, líderes con 10 puntos -los mismos que los Pamperos del Firpo pero con una mejor cuota goleadora- se medirán de visita ante el Municipal Limeño, actual subcampeón y séptimo con 4 unidades.
El Luis Ángel Firpo intentará mantener su paso en una dura visita al Cacahuatique, que es quinto con 6 puntos. Los Pamperos tienen un historial negativo ante este rival, con saldo de dos empates y dos derrotas en los dos torneos anteriores.
El Águila, tercero con 7 enteros, enfrentará al Fuerte San Francisco, sexto con 5 puntos, para tratar de alcanzar a los primeros lugares, mientras que el Alianza debe visitar al Isidro Metapán. Estos clubes se ubican en en las casillas cuarta y octava, con 6 y 4 unidades, respectivamente.
Los benjamines Zacatecoluca y Hércules medirán fuerzas, mientras que el Inter FA, también debutante en la Primera División, recibirá al Platense.
El Zacatecoluca es noveno con 3 puntos y el Hércules es último con 2 enteros, mientras que Inter FA y Platense son dueños de la undécima y décima plaza, respectivamente, con 2 unidades cada uno.
Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que se ubiquen en los primeros 8 lugares avanzarán a los cuartos de final, para eliminarse a doble encuentro hasta llegar a la final, que se jugará a partido único.
Programación de la fecha 5:
9/8: Inter FA-Platense, Alianza-Isidro Metapán, Municipal Limeño-FAS.
10/8: Cacahuatique-Luis Ángel Firpo, Zacatecoluca-Hércules y Fuerte San Francisco-Águila. EFE
