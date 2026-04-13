FAS y Firpo siguen imparables en el Clausura salvadoreño

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San Salvador, 12 abr (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo continúan imparables en el torneo Clausura del fútbol salvadoreño y el fin de semana sumaron una victoria más -cada uno- en la jornada 18 de la liga local.

El FAS, dirigido por el técnico mexicano Andrés Sánchez, se impuso por 0-2 de visita ante Alianza, del argentino Ernesto Corti, en un juego donde su rival mostró serias carencias de orden en el ataque y en su defensa.

Los goles del FAS llevaron la firma de Nelson Bonilla y Rafael Tejada, con lo que el equipo de Sánchez llegó a las 45 unidades, con lo que se afianza en el liderato.

El actual campeón nacional, Firpo, ganó por 0-1 al Platense para seguir en el segundo lugar, tras acumular 41 puntos, 10 más que el Municipal Limeño.

Limeño venció por 2-0 al Fuerte San Francisco para quedarse en la tercera posición con 31 unidades, una más que Alianza, con 30 puntos y en el cuarto lugar.

El Águila, en el quinto puesto con 30 enteros -con menos goles a favor-, derrotó por 1-0 al Zacatecoluca, que se encuentra en el sótano con 7 unidades.

El delantero Emerson Mauricio (Inter FA) es el líder de los goleadores con 12 tantos. Le siguen el colombiano Carlos Bogotá (Platense) y el colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gil (Firpo) con 11 y 10 tantos, respectivamente. EFE

sa/car