Fauci se niega a responder a preguntas sobre los orígenes de la covid en el Senado de EEUU

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Washington, 29 jul (EFE).- Anthony Fauci, ex director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, se negó este miércoles a responder preguntas sobre el origen de la covid y la gestión de la crisis de salud ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Fauci, que lamentó la «obsesión desmedida» contra él, leyó un mensaje en el que aseguraba que «siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución».

El que fuera responsable de salud en Estados Unidos durante la pandemia justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para «justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’».

La relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por la tensión durante años.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.

Durante el fin de semana, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci y este martes más de cien científicos publicaron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario también dedicó este miércoles uno de sus mensajes en la red Truth Social al doctor Fauci en el que cuestionó su gestión y aprovechó para atacar a su antecesor en el cargo el expresidente Joe Biden.

«En este asunto, pasé por encima de Fauci. ¡Sus ideas eran una locura! Además, dije desde el principio que el virus provenía del laboratorio de Wuhan, en China. Fauci estaba totalmente en desacuerdo, ya que siempre intentaba proteger a China», escribió Trump.

El presidente añadió que heredó a Fauci «quien ocupaba su cargo desde la década de 1980, pero con el paso del tiempo confié cada vez menos en él. Tomó demasiadas decisiones equivocadas, como en el caso de las mascarillas». EFE

acd/fpa