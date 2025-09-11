The Swiss voice in the world since 1935

FBI libera a sospechoso del asesinato de Kirk tras interrogatorio policial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 10 sep (EFE).- El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este miércoles que el sospechoso detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en un campus universitario de Utah fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

Patel aseguró que «nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia», al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira ‘American Comeback Tour’ en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.

Esta noche, Trump dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales que su Administración «encontrará a los responsables» del asesinato del activista. EFE

