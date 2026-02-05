FBI ofrece una recompensa por información sobre la madre de periodista desaparecida

Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb (EFE).- El FBI ofreció este jueves una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino ‘TODAY’ de la cadena NBC, que se cree fue secuestrada en la madrugada del domingo de su casa en Arizona.

Las autoridades federales han ofrecido la suma por información que lleve a encontrar a la mujer de 84 años o el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición la noche del 31 de enero en la ciudad de Tucson.

Las autoridades han advertido al público que Guthrie es considerada como «una adulta vulnerable» con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

En una conferencia de prensa este jueves, las autoridades federales y del condado dieron nuevos detalles sobre el caso, que ha acaparado atención nacional y llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a brindar todo el apoyo posible para resolverlo.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que creen que «Nancy aún se encuentra con vida», tras cinco días de que la mujer desapareciera de su casa, donde vivía sola.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado por la noche después de cenar en casa de una de sus hijas.

En la madrugada del domingo, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó y después un software detectó a una persona en la cámara, pero no hay video disponible. Minutos después, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

Había indicios de allanamiento forzado en su vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica en el norte de Tucson.

Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, informó en la rueda de prensa que una persona ha sido arrestada en relación con una «demanda de rescate fraudulenta». EFE

amv/ims/psh

