Fecha final de la liga chilena define a los últimos clasificados a copas y el descenso

Santiago de Chile, 5 dic (EFE).- Con Coquimbo Unido coronado campeón y clasificado a la próxima Copa Libertadores, la jornada final de la liga chilena tendrá una última batalla entre tres equipos: Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile por dos plazas al torneo continental.

La trigésima fecha también cerrará las plazas restantes a la Copa Sudamericana y, en el fondo de la tabla, Deportes Iquique pretende evitar su sentencia como el segundo descendido de la temporada.

Los aurinegros completarán este sábado su espléndida campaña ante el primer descendido, Unión Española, con el último objetivo de finalizar invictos la segunda rueda, tras haber cortado en 16 su racha de triunfos consecutivos.

Pero el foco no está en el líder con 72 puntos, sino en su escolta, Universidad Católica, que con 55 unidades cuenta con una ventaja sobre sus perseguidores, O’Higgins y la U de Chile, para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Los cruzados sólo necesitan un empate ante el undécimo, Unión La Calera, para volver al máximo torneo internacional, que no juegan desde 2022, y tienen el viento a favor pues jugarán en casa ante un cuadro cementero que ha perdido sus últimos cuatro partidos.

Sólo una derrota de la Católica abre el escenario para un cambio de panorama en la tabla, y los tres contrincantes jugarán este sábado en el mismo horario, por lo que podría darse una lucha trepidante.

Los rancagüinos, actualmente en el tercer lugar con 53 enteros, ocupan la posición que da acceso a la fase previa de la Libertadores, pero para superar a La Franja tendrían que ganar ante el decimocuarto, Everton, que lucha por la salvación.

Los laicos, cuartos con 52 puntos, lideran la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y tienen la situación más compleja para mejorar sus posibilidades porque no dependen sólo de derrotar al colista Deportes Iquique, que peleará por su permanencia.

Su lucha con O’Higgins por ese lugar en la fase previa de Libertadores es más factible, aunque ambos jugarán con equipos que harán lo imposible por evitar una caída condenatoria.

Deportes Iquique, con 24 unidades, es el principal candidato para perder la categoría, por estar a dos puntos del rival más directo, Everton de Viña del Mar, al que con un empate le es suficiente para quedar fuera de peligro por su mejor diferencia de goles.

A La Serena, que todavía camina por la cornisa con 27 enteros, también le basta con un empate ante Deportes Limache para asegurar su permanencia.

La trigésima jornada también será la última bala de Colo Colo en su desesperado intento de salvar su decepcionante campaña con un boleto a la Sudamericana, que por ahora está en manos de Cobresal que irá de visita al décimo, el Ñublense.

Audax Italiano y Palestino ya aseguraron un lugar en el torneo, pero los itálicos serán protagonistas porque podrían ser el verdugo de Colo Colo, en su visita al Monumental este domingo.

Tres puntos marcan la diferencia entre el conjunto minero, que está séptimo con 47 puntos, y los albos que ocupan la octava plaza. Cobresal tiene que perder para el milagro de un ‘Cacique’ obligado a ganar.

Los árabes, en tanto, abren la jornada este viernes frente al Huachipato, noveno clasificado, que tiene el foco puesto en la final de la Copa Chile, donde podrá conseguir el último billete a la fase previa de la Libertadores. EFE

