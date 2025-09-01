Fede Valverde arriba a Uruguay con ganas de sellar la clasificación al Mundial

2 minutos

Montevideo, 1 sep (EFE).- El centrocampista de Real Madrid Federico Valverde arribó este lunes a Uruguay con ganas de que la selección de su país pueda sellar este jueves, frente a Perú, la clasificación al Mundial de 2026.

Así lo indicó en diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, donde celebró la posibilidad de que una victoria en el duelo de eliminatorias sudamericanas frente a Perú les permita «disfrutar con la gente».

«Para mí es un premio muy grande poder tener la posibilidad de clasificar a otro Mundial y hacerlo con nuestra gente, cerca de nuestros familiares, junto a todo el país. Intentamos darle un premio a la gente que está acompañando durante tanto tiempo», subrayó.

Valverde arribó a la capital del país sudamericano tras haber sido titular este fin de semana en la victoria de Real Madrid por 2-1 frente al Mallorca, en la tercera jornada de la Liga española. En dicho encuentro disputó los 90 minutos y asistió al brasileño Vinicius Junior para que este sellara la remontada de los dirigidos por Xabi Alonso.

Este jueves, el centrocampista podría disputar su encuentro número 70 con la Celeste y conseguir su tercera clasificación a un Mundial, después de haber logrado el boleto a Rusia 2018 y Catar 2022.

No obstante, si bien jugó tres encuentros por las eliminatorias sudamericanas en 2017, finalmente no fue convocado por Óscar Washington Tabárez para jugar un año después la Copa del Mundo.

Este domingo, el cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa comenzó a recibir a los futbolistas reservados para la última doble jornada.

El portero del Junior colombiano Santiago Mele, el atacante del Liverpool local Kevin Amaro, el centrodelantero del Al-Hilal saudí Darwin Núñez y el polifuncional del Atlético San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria fueron los primeros en llegar.

Este lunes también lo hicieron el volante de Manchester United Manual Ugarte, el de Tottenham Hotspurs Rodrigo Bentancur y el central de América de México Sebastián Cáceres.

Por el momento, los futbolistas que se encuentran arribando al país sudamericano para trabajar se encuentran reservados y el cuerpo técnico no ha comunicado la lista oficial de convocados.

Este jueves, Uruguay recibirá a Perú en el histórico estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre jugará ante Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

