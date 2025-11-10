Fede Valverde sufre una lesión muscular y no jugará con Uruguay

Madrid, 10 nov (EFE).- Fede Valverde no disputará con Uruguay los dos últimos partidos de su selección en 2025, los amistosos ante México y Estados Unidos, tras confirmar las pruebas médicas a las que se sometió el lunes que en el partido del Real Madrid ante el Rayo en Vallecas sufrió una «lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha».

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución», informó el Real Madrid en un parte médico.

Es la segunda dolencia muscular de Fede Valverde en una semana. La primera, sufrida en Anfield, quedó en susto al no mostrar la resonancia magnética a la que se sometió el jueves ninguna dolencia. De nuevo titular como lateral derecho el domingo en Vallecas, durante la segunda parte el futbolista uruguayo se quejó en varios momentos de la parte posterior del muslo derecho hasta que fue sustituido por Xabi Alonso.

El estudio médico al que se sometió en la mañana del lunes desvela una lesión muscular que le impide jugar con Uruguay. Se quedaré en la capital de España trabajando en su recuperación, con el objetivo de estar en condiciones para el regreso de la competición de clubes. El Real Madrid se enfrentará al Elche el domingo 23 de noviembre.

A falta del resultado de las pruebas a las que se está sometiendo el portero Thibaut Courtois, que también se marchó de Vallecas con una dolencia física, Valverde se suma en la enfermería del Real Madrid a Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. EFE

