Federación Dominicana de Taekwondo firma acuerdo de cooperación con entidad de EE.UU.

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Santo Domingo, 30 jun (EFE).- La Federación Dominicana de Taekwondo (FDT) anunció este martes la firma de un acuerdo de cooperación con la Amateur Athletic Union (AAU) de Estados Unidos, destinado a impulsar el desarrollo y la promoción de esta disciplina en ambos países.

El convenio, aprobado por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la FDT, contempla la participación de atletas dominicanos en competiciones de la AAU y la integración de deportistas estadounidenses en eventos organizados en República Dominicana.

En un comunicado, el presidente de la federación, Miguel Camacho, destacó que el acuerdo “abre un abanico de oportunidades sin precedentes” y subrayó que incluye programas de apoyo para talentos emergentes, certificación conjunta y sistemas sostenibles de formación desde las categorías base hasta el alto rendimiento.

La firma refuerza el compromiso de la FDT de elevar el nivel competitivo de sus atletas y consolidar alianzas internacionales que posicionen al taekwondo dominicano en el escenario global, destacó la nota.EFE

mf