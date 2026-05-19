Federación Peruana no devolverá al Binacional a primera división conforme ordena sentencia

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Lima, 18 may (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que no reincorporará al Binacional en la primera división del fútbol nacional conforme ordena una sentencia del Tribunal Constitucional conocida este lunes, a raíz del descenso sufrido por el equipo en 2023.

El órgano rector del fútbol peruano indicó en un comunicado que la sanción de 4 puntos que el Tribunal Constitucional ordena aplicar al Sport Boys no haría variar la posición del Binacional en la clasificación de la Liga 1 de 2023, pues fue declarada inaplicable por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

«Por ello, no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato de 2027, como el Tribunal Constitucional pretendería que se ejecute», indicó la FPF.

La Federación Peruana discrepó con lo resuelto, «dado que no están considerando los evidentes efectos lesivos – tanto deportivos como institucionales – sobre clubes que no han sido parte del proceso y sobre la competencia misma, ya que la participación deportiva en los campeonatos debiera ser consecuencia del mérito deportivo y no de sentencias judiciales».

En ese sentido, enfatizó «la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), conforme a los lineamientos de la FIFA, la Conmebol y el estatuto de la FPF».

Asimismo, exhortó a todos los sectores del sistema futbolístico peruano a que sus acciones sean transparentes y se enmarquen en las reglas de juego dentro de la cancha.

La sentencia admitió un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución del 5 de agosto pasado de la Corte Superior de Justicia de la región sureña de Puno, que declaró improcedente una demanda de amparo del equipo.

En ese sentido, el TC ordenó a la FPF que reincorpore al club a la primera división a partir de 2027, «por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento» cuando fue uno los equipos que perdieron la permanencia en 2023, al ocupar la decimoséptima posición, con 35 puntos, solo por delante de Deportivo Municipal y la Academia Cantolao.

Binacional solicitó que se ordene la actualización de la tabla de posiciones de la Liga 1 de 2023 conforme a sanciones impuestas a Sport Boys, que ocupó el decimoquinto puesto, con 37 puntos, y si se le hubieran restado unidades habría ocupado su lugar en el descenso.

El Constitucional remarcó que el hecho de que el torneo de 2023 haya concluido «no desvirtúa la naturaleza continuada de la vulneración» al derecho y que no existe justificación «alguna para que la FPF se encuentre relevada del control constitucional cuando no respete los derechos fundamentales».

Por ese motivo, concluyó que, «de manera excepcional y acotada, la única medida idónea para restituir la situación jurídica del demandante es su reincorporación a la Liga 1» y dispuso que sea a partir de 2027, ya que el torneo de este año «se encuentra en curso». EFE

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