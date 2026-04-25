Federación Venezolana de Fútbol anuncia salida de Jhonny Ferreira como técnico Sub-17

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Caracas, 25 abr (EFE).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este sábado la salida de Jhonny Ferreira y su cuerpo técnico de la dirección de la selección Sub-17 masculina del país suramericano.

En un mensaje publicado en X, la FVF señaló que se trató de una decisión «de mutuo acuerdo» y agradeció «el compromiso y el profesionalismo» de Ferreira y su equipo en las categorías juveniles del fútbol venezolano.

«Desde la FVF le deseamos mucho éxito en los nuevos caminos que emprenden, y seguimos enfocados en fortalecer el trabajo de nuestras selecciones nacionales juveniles», añadió.

La entidad deportiva no indicó quién será el sustituto del técnico, cuya salida se anuncia una semana después de que la selección Sub-17 sellara su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará este año en Catar.

Ferreira fue designado como seleccionador de la Vinotinto Sub-17 en julio de 2025, en reemplazo del también venezolano Oswaldo Vizcarrondo, quien entonces fue anunciado como seleccionador de la Sub-20 y desde enero de este año se desempeña como seleccionador de la selección principal.

Según informó entonces la Federación, Ferreira inició su carrera como asistente técnico del Caracas FC, y posteriormente dirigió a los equipos venezolanos Carabobo y Monagas en distintos ciclos.

De igual forma, subrayó que Ferreira ha conseguido logros relevantes, como el título de la Liga venezolana en 2017 con el Monagas, el subcampeonato de la Copa Venezuela en 2019 y nuevamente el segundo lugar en 2022. EFE

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