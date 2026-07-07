Federaciones de periodistas exigen liberar a informadores detenidos en Turquía

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Bruselas, 7 jul (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) exigió este martes la liberación «inmediata» de los periodistas detenidos durante las últimas semanas en Turquía en varias redadas y manifestaciones previas a la cumbre de la OTAN que comienza hoy en Ankara.

«Exigimos la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos y el fin de la creciente represión contra la libertad de prensa en el país. El periodismo no es un delito», señaló la IFJ, organismo con sede en Bruselas, en un comunicado suscrito junto a la Federación Europea de Periodistas (EFJ) que adjunta sendas notas de prensa de tres asociaciones afiliadas turcas.

Las federaciones periodísticas firmantes condenaron la «intimidación y censura» de los informadores, calificaron las detenciones como «arbitrarias» y añadieron que suponen «una violación flagrante de los derechos de los periodistas y del derecho del público a la información».

El Sindicato de Trabajadores de Prensa, Publicación e Imprenta de Turquía (DİSK Basın-İş) reclamó también el cese de las «prácticas censoras y represivas» de la RTÜK, la agencia estatal turca encargada de controlar, regular y sancionar las emisiones de radio y televisión.

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Turquía (TGS), consideró «inaceptable que se presione a los periodistas y se intente silenciarlos mediante la amenaza de detención debido a su labor informativa y de opinión, que se lleva a cabo en beneficio del interés público».

En el comunicado conjunto, las asociaciones de prensa protestaron también por la denegación de acreditaciones a periodistas de medios de comunicación turcos independientes y pidieron explicaciones al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en una carta enviada el pasado 26 de junio.

«No debe olvidarse que criticar a la OTAN, protestar contra la cumbre o informar sobre la cumbre son, sencillamente, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales garantizados en una sociedad democrática», aseguró la Asociación de Periodistas de Turquía (TGC).

Al menos 7 periodistas detenidos durante las últimas semanas

Este mismo martes, el día en que se inaugura la cumbre, varios manifestantes fueron detenidos, entre ellos diputados, portavoces de partidos, organizaciones izquierdistas y también periodistas.

El periódico BirGün informó de que su editor, Kayhan Ayhan, quien cubrió el juicio al encarcelado alcalde socialdemócrata de Estambul, fue arrestado en su domicilio bajo la acusación de difundir «información engañosa».

Otro informador, Hazar Dost, también fue detenido durante la noche del lunes «por haber asistido a una protesta en 2018», según reveló hoy Dogu Eroglu, redactor jefe de Ortak, un medio especializado en periodismo de investigación.

La primeras detenciones se produjeron en la capital turca el 23 de junio, con el arresto del periodista Yıldız Tar, redactor jefe de la publicación de derechos LGBTQ+ Kaos GL, acusado de «pertenencia a organización terrorista».

El 5 de julio, los informadores Buse Söğütlü (del digital independiente T24), Ceren Erdoğdu (de OdaTV), y Abbas Vural (del también digital independiente Nihaplus) fueron detenidos en una nueva ola de redadas policiales en al menos ocho ciudades turcas.

Ese mismo día, la RTÜK advirtió a los periodistas que estaban «monitorizando» la cobertura de la OTAN para que se ajustase a la «perspectiva de seguridad nacional». EFE

lcg/ahg/agf