Federer y Wawrinka pasan a la final de dobles 15 de agosto de 2008 - 18:50 La pareja suiza de tenis se clasificó para la final de los Juegos Olímpicos que se disputara este sábado (16.08.). Ha batido a los gemelos estadounidenses Bob y Mike Bryan por 7-6 (8-6) y 6-4. El partido duró apenas una hora y veinte minutos. Ambos jugadores, que quedaron eliminados en el cuadro individual, no han perdido ni una sola manga en el torneo olímpico de dobles. Con esta victoria, Roger Federer y Stanislas Wawrinka se han asegurado la lucha por el oro y un metal para la delegación suiza de tenis. El suizo Roger Federer, despedido por el estadounidense James Blake del cuadro individual masculino, mantiene sus expectativas de éxito en el torneo de dobles, tras clasificarse junto a su compatriota Stanislas Wawrinka para la final. En la final, la pareja suiza se enfrentará a los suecos Simon Aspelin y Thomas Johansson que derrotaron por 7-6 (8-6), 4-6, y 19-17 a los franceses Arnaud Clément y Michaël Llodra al término de un encuentro que duró en total 4 horas y 46 minutos. Dos partidos en una jornada El dúo helvético ha disputado dos partidos en una sola sesión. Este viernes ya habían ganado un partido contra los indios Mahesh Bhupathi y Leander Paes. La victoria por dos sets (6-2 y 6-4) les valió el pase a semifinales. El encuentro de cuartos fue aplazado en la noche del jueves al viernes a la 1 h 22 de la madrugada hora local a causa de la lluvia con el marcador de 4-1 juegos en el primer parcial a favor de Federer y Wawrinka. Reanudado este viernes a las 16 h 17, los suizos completaron el triunfo sin sobresaltos, para disputar la semifinal horas más tarde. swissinfo y agencias ROGER FEDERER Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Binningen, Basilea Campo, y creció en el cercano Münchenstein. Es hijo del suizo alemán Robbie y de la sudafricana Lynette Federer. Su hermana Diana, 20 meses mayor que él, es enfermera. Ha acumulado una fortuna calculada en 42 millones de dólares. STANISLAS WAWRINKA Wawrinka nació el 28 de marzo de 1985 en Lausana. El actual número 10 del ránking ATP reside en la pequeña localidad vaudense de St. Barthelemy cerca de Echallens. Es hijo del alemán Wolfram y de la suiza Isabelle. Su apellido es de origen polaco. Tiene ancestros polacos y checos. Su hermano mayor Jonathan es entrenador de tenis. Sus dos hermanas menores, Djanaee y Naella, son estudiantes. Ha conseguido hasta ahora un título de 'masters' y fue cinco veces finalista en el cuadro individual.