Feijóo: «España está desatendiendo sus obligaciones» en el Pacto de Migración europeo

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo este jueves en Bruselas que España «está desatendiendo sus obligaciones» sobre el Pacto de Asilo y Migración de la UE, cuya aplicación obligatoria comenzó el pasado 12 de junio, a la que según dijo el país «llega tarde».

«España sigue fuera de la Unión Europea también en política de migraciones y propuestas. Nos preocupa porque la cuarta economía europea no puede quedarse al margen de la unanimidad práctica o de la unanimidad mayoritaria», dijo Feijóo en una comparecencia de prensa en la sede del Partido Popular Europeo en Bruselas.

En este sentido, manifestó que la frontera sur de España es «la más permeable en este momento de toda la Unión Europea a la inmigración irregular desde hace varios años», algo a lo que se comprometió a combatir.

Su prioridad, aseveró, es «trabajar con los países en origen y los países de tránsito» y añadió que el Gobierno de Pedro Sánchez «se le ha desmandado la inmigración porque han entrado más irregulares» durante su mandato «que durante otros años de otros presidentes».

«Esto evidentemente, entre la desidia, la incompetencia y el interés político, es un mix que produce que hoy España sea el país que más preocupa de la Unión Europea en el ámbito de inmigración», dijo.

El mandatario popular mantendrá encuentros con otros líderes de su partido en Europa, entre ellos el primer ministro húngaro, Peter Magyar, a quienes les explicará, según dijo, que la estrategia migratoria de su partido «es una política que entra dentro del cauce y de los principios que inspiran la política europea».

«Una política migratoria ordenada, responsable y por tanto europea y solidaria con los Estados miembros», detalló. EFE

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