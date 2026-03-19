Feijóo acusa a Sánchez de «alejar a España de las democracias occidentales»

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «estar alejando a España de las democracias occidentales» y «crear un problema dentro de la Unión Europea» (UE) al «fingir enfrentarse» a Estados Unidos.

«He percibido una preocupación por la deriva del gobierno de mi país, preocupación por un gobierno que recibe felicitaciones y aplausos de Hamás y de Hizbulá. He percibido preocupación por un gobierno que fingiendo enfrentarse a Trump crea un problema dentro de la Unión Europea», dijo Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras participar en una reunión de líderes del Partido Popular Europeo.

«Realmente, Sánchez está alejando a España de las democracias occidentales y su gobierno se ha convertido en un problema», aseguró el líder popular.

Durante la reunión con los populares europeos, Feijóo afirmó que ha pedido a sus colegas que no confundan al gobierno con el país y aseguró que «España es un país fiable, aunque el gobierno actual no lo sea» y que «cumple sus compromisos internacionales, aunque el gobierno actual los incumpla».

Respecto a la caída del régimen iraní, Feijóo tildó de «sorprendente» que haya partidos a los que «ahora les preocupe el derecho internacional» y señaló que «son los mismos que llevan casi veinte años justificando la dictadura venezolana».

«Las naciones han de estar por encima siempre de los líderes o de los gobiernos. Ningún líder puede creerse con el derecho a convertir la acción exterior o la acción comunitaria en un interés partidista o personal», añadió Feijóo, que criticó que el Gobierno español suponga un obstáculo en Europa para mostrar «firmeza» ante las tiranías y para la unidad europea en la acción exterior.

Preguntado por la neutralidad de la UE en la guerra, Feijóo dijo que tiene derecho a adoptar esa posición cuando sus aliados «deciden actuar en algún lugar del mundo sin previo pacto, (…) conocimiento y explicación».

Sin embargo, incidió en que «no puede ser» que el Gobierno español «intente utilizar un enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar unos votos» y deje así «toda la política exterior de la Unión Europea en una posición llena de dificultades y llena de compromisos». EFE

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