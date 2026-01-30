Feijóo critica el apoyo del Gobierno español a Caracas en el encuentro del PPE en Zagreb

3 minutos

Zagreb, 30 ene (EFE).- El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó desde la reunión del PPE en Zagreb al Gobierno español de cercanía con el régimen venezolano y prometió que, si llega al poder, España volverá a ser «un país fiable».

En declaraciones proporcionadas a los medios en la capital croata, el líder de la oposición española se mostró «orgulloso» de que el PP español y europeo estén «liderando la defensa de la democracia en Venezuela».

Por iniciativa de Feijóo, la premio nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, intervino este viernes por teleconferencia en la reunión informal de dirigentes conservadores europeos en Zagreb.

Según el presidente del PP, Machado tiene «la legitimidad electoral y moral» para liderar el futuro de Venezuela, al tiempo que confesó sentir «vergüenza» por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

«Estoy también muy orgulloso de que España pueda ser, una vez más, el enlace entre Iberoamérica y Europa, y que el Partido Popular español sea quien marca la pauta de la política del Partido Popular Europeo con Iberoamérica», dijo Feijóo.

«Por tanto, como demócrata siento vergüenza del apoyo del Gobierno Sánchez al régimen de Maduro», señaló.

«Como español siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el Gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla», agregó en referencia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, Feijóo calificó como «deber moral» saber lo que hizo Zapatero en Venezuela y los tratos del Gobierno de Sánchez con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y ahora presidenta encargada de Venezuela.

En la misma declaración, grabada en vídeo al margen de la reunión celebrada en un céntrico hotel de Zagreb, el líder del PP aseguró que «la política exterior de un país no puede estar marcada ni por los intereses personales de un presidente ni por los intereses económicos de un expresidente».

«Sánchez es un problema en España y en Europa para garantizar la democracia en Venezuela», aseguró Feijóo, haciendo referencia a lo que calificó como «apoyo a la dictadura venezolana».

«Además, (Sánchez) se ha acercado sin transparencia a rivales sistémicos de Europa. Ha sido el último en aceptar incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas», prosiguió el líder del PP.

«Les aseguro que con un Gobierno del Partido Popular, nuestra política exterior volverá a estar guiada por los intereses de nuestro país y será coherente con el de nuestros socios europeos. Insisto, como siempre, en nuestras reuniones europeas España será un país fiable en el mundo», aseguró Feijóo.

«España tendrá un gobierno que genere confianza a la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. España tendrá un Gobierno que gobierne para todos los españoles y defienda los intereses generales de nuestro país y de la Unión», concluyó el líder del PP. EFE

jk/ll/psh

(vídeo) (foto)