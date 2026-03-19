Feijóo niega que Génova esté detrás del manifiesto de exdirigentes de Vox

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este jueves que el PP esté detrás del manifiesto de los exdirigentes críticos de Vox en el que exigen un congreso extraordinario, después de que el partido de Santiago Abascal los responsabilizara.

«No es justo, pero no solamente no es justo, es que es falso», ha afirmado en una rueda de prensa en Bruselas, tras encontrarse con otros líderes del Partido Popular Europeo (EPP).

Vox enmarcó el miércoles el manifiesto de los críticos del partido exigiendo un congreso extraordinario en una estrategia de la dirección nacional del PP para «malmeter», intentar «desestabilizar» y «socavar la moral» de los simpatizantes.

Así lo dijo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien consideró un «delirio» el manifiesto de los exdirigentes del partido, entre los que figuran Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith.

«Nada tenemos que ver y no me parece justo transferir al Partido Popular una responsabilidad que no tiene, un protagonismo que nunca jamás ha ejercido», ha insistido Feijóo, quien ha dicho que esas acusaciones no son «razonables».

El PP, ha agregado, no ha hecho «una sola manifestación» sobre las decisiones que ha tomado Vox.

El partido de Abascal y el de Feijóo se encuentran actualmente negociando los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tras las elecciones regionales que ganó el PP, sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario y, por tanto, con la necesidad de pactar. EFE

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