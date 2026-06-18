Feijóo pide a la UE unas relaciones comerciales «equilibradas» con China

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló este jueves en Bruselas que la Unión Europea debe tener relaciones comerciales con China «equilibradas», y pidió al Gobierno de España «unidad» con sus socios europeos a la hora de evaluar estas relaciones.

«China sin ninguna duda es una de las grandes economías del mundo, la segunda gran economía. Por tanto, tenemos que tener relaciones comerciales con China, pero que sean equilibradas, que sean unas relaciones donde la Unión Europea y China tengan una situación de equilibrio y no una situación de desequilibrio y desigualdad», dijo Feijóo en una comparecencia de prensa en la sede del Partido Popular Europeo en Bruselas.

En este sentido, aseveró que «la unidad en defensa, en política energética, en política arancelaria, comercial» es «fundamental», y añadió que «España no puede ser otra vez el país que rompe la unidad en política migratoria, en Estado de Derecho, y también en las relaciones con China».

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete discutirán este jueves y viernes en una nueva cumbre europea sobre la forma de protegerse ante una relación comercial con China que consideran «insostenible» y con quien el déficit comercial alcanza los 350.000 millones de euros anuales.

Feijóo también expresó que es «legítimo preguntarse» si el acercamiento de España a China «tiene relación con las actividades emprendedoras del señor (expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez) Zapatero, y con el respaldo del señor Sánchez al señor Zapatero en sus actividades emprendedoras». EFE

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