Feijóo pide a UE ayudar a esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar fondos europeos

Zagreb, 31 ene (EFE).- El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió este sábado en Zagreb ayuda a la Comisión Europea en el esclarecimiento de los recientes accidentes ferroviarios en España y una revisión de los fondos europeos destinados al ferrocarril español.

En una declaración de vídeo enviada a los medios tras el final de un encuentro informal del PPE en la capital croata, el líder del PP dijo que «España vive la peor crisis ferroviaria de su historia y el Gobierno la está aumentando con la incertidumbre que producen sus mentiras».

Por eso, Feijóo trasladó varias peticiones del PP a sus colegas del grupo parlamentario conservador.

«La primera, que la Comisión Europea impulse el esclarecimiento de las causas de una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa», dijo el líder del PP.

Además, exigió «una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril».

«ADIF es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad», aseguró el líder opositor de España, quien en Zagreb mantuvo reuniones bilaterales con varios de sus correligionarios, jefes de Gobierno.

«Por último, he pedido flexibilidad para que el próximo Gobierno de España pueda hacer frente a la inversión necesaria para recuperar la seguridad del ferrocarril español. España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno», concluyó Feijóo. EFE

