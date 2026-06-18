Feijóo sostiene que España va «tarde» en aplicar la verificación de edad en redes sociales

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sostuvo este jueves en Bruselas que España llega «tarde» en implantar la aplicación de verificación de edad para acceder a las redes sociales, impulsada por la Comisión Europea (CE) para proteger a los menores de los riesgos asociados a estas plataformas.

«Señalamos la urgencia de que entre en funcionamiento la aplicación europea de verificación de edad. Ya estamos llegando tarde para esta aplicación para los niños y los jóvenes», señaló Feijóo en una comparecencia de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas.

El líder del PP se refirió así a la solución de verificación de edad que el Ejecutivo comunitario aspira a implantar de forma armonizada en todo el territorio europeo. La solución se lanzó en abril para que los Estados miembros la apliquen antes de finales de año.

Antes de lanzarla, Bruselas la testó en un programa piloto en el que desde el principio participaron España, Francia, Dinamarca, Grecia y Chipre, a los que posteriormente se sumó Italia.

Feijóo dijo que planteará a sus colegas del PPE «la implantación de un etiquetado para las nuevas tecnologías similar al ya existente en los videojuegos», así como una «lista» de proveedores de servicios de riesgo que actualmente permitan el acceso a menores «incumpliendo los criterios establecidos».

También defendió limitar el uso de dispositivos digitales propios hasta los 12 años tanto en aulas como en recreos escolares, en el marco de su plan de aulas libres de distracciones.

Feijóo aseguró que el partido pondrá todo su «empeño y conocimiento» a disposición de la Comisión.

«Proteger la infancia digital no significa prohibir la tecnología, sino garantizar el acceso a los contenidos digitales», recalcó. EFE

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