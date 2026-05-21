Felipe VI, ‘Flip’ para los amigos, «como en casa» en Canadá

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Carmen Naranjo

Lakefield (Canadá), 21 may (EFE).- Tras dos días de agenda institucional, económica y cultural en Ottawa y Toronto, Felipe VI volvió a convertirse en ‘Flip’ al atravesar las puertas de su antiguo colegio, el Lakefield College School, el internado situado junto a un bucólico lago de Canadá, país en el que el rey de España se siente como en casa.

Han pasado 41 años desde que un joven príncipe español llegó a este prestigioso centro educativo para estudiar el antiguo Curso de Orientación Universitaria, la primera vez que vivía fuera del entorno familiar, una experiencia de la que debió disfrutar, a tenor de los recuerdos de los que habló estos días y por cómo este jueves su semblante transmitía su felicidad.

Porque antes de llegar a su antiguo colegio, ya en los discursos que pronunció en los dos primeros días de su viaje oficial a este país -el segundo más grande del mundo y convertido en un estratégico socio para España-, el rey no dejó de recordar su paso por las aulas de este centro al que llegó con 16 años y en el que se graduó para poco después iniciar su formación militar en España.

En esos discursos dijo sentirse como en casa en Canadá y explicó a los empresarios que asistieron a un foro económico en Toronto cómo ese año que estudió en este país le enseñó el carácter de los canadienses, su profundo respeto por la naturaleza, su espíritu práctico, su capacidad de diálogo…

En un soleado día de primavera, Felipe VI regresó este jueves a Lakefield, «un lugar pequeño en un país hermoso e inmenso, un gran colegio lleno de historia, tradición y una visión moderna del mundo» dijo a los actuales alumnos en el discurso que pronunció en la antigua capilla del centro, en el que señaló que, en cierto modo, también fue una familia para él, que albergaba una gran cantidad de experiencias y recuerdos.

Recordó, entre muchas otras experiencias, un simulacro de incendio en pleno invierno canadiense, cuando se quedaron fuera al aire libre, con temperaturas cercanas a los -20 °C.

«Fue, quizás, un momento sencillo, pero me enseñó algo sobre la resiliencia y la fuerza silenciosa que surge de afrontar juntos los retos… también como orgulloso miembro del Cuerpo de Bomberos de LCS», dijo el rey.

También se refirió a algunos otros episodios durante las excursiones en canoa y los «osos, moscas negras y todo lo demás…» que le acompañaron, y que le ayudaron a prepararse para los años que pasó después en las academias militares de España.

Pero sobre todo recordó las amistades que forjó en este colegio, al que llegó con 16 años acompañado por su madre, la reina Sofía.

Muchos de sus antiguos compañeros le acompañaron esta jornada en una comida que celebraron en el colegio, donde el rey visitó su antigua habitación, y tres de ellos le recibieron a su llegada, tras lo que se fundieron en un emotivo abrazo.

Fue en Lakefield donde llegó a conocer Canadá, no solo a través de su gente, sino también a través de su paisaje, rememoró el rey, que compartió sus experiencias como navegar en canoa por el Parque Algonquin y el río French.

El entonces príncipe de Asturias no tenía privilegios y además de recibir nueve clases diarias debía cumplir con prácticas deportivas obligatorias; el entorno, con muy bajas temperaturas invernales, era además idóneo para una de sus mayores aficiones, el esquí.

El teniente coronel de Infantería de Marina José Antonio Alcina se ocupó, por encargo del rey Juan Carlos, de velar por su educación y supervisar su estancia en Canadá, una vinculación que prosiguió al ejercer como secretario del príncipe de Asturias hasta 1993.

Por parte del colegio se le asignó un tutor, quien al terminar el curso no dudó en alabar la madurez de ‘Flip’, apodo por el que todos le conocían ante la dificultad que les suponía pronunciar su nombre en español.

Hoy banderines canadienses y españoles fueron ondeados por los alumnos que habitan este curso en las habitaciones y aulas de este colegio, del que el rey es desde ahora patrono de honor y en el que un nuevo centro de estudiantes llevará su nombre. EFE

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