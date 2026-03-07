Felipe VI expresa su «solidaridad» al rey de Baréin y condena los ataques iraníes

Redacción internacional, 7 mar (EFE).- El rey de España Felipe VI trasladó al monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa su «plena solidaridad» con el pequeño estado insular árabe y la «condena» a los ataques que sufre por parte de Irán, según informa la agencia oficial BNA.

Según informa el medio, la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado también incluyó el apoyo del rey español a Baréin «en todas las medidas que tome para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad».

Por su parte, Al Jalifa transmitió que el pueblo de Baréin es pacífico y cree en la tolerancia y la coexistencia, y que su país sigue comprometido en el sendero de la paz y apoya todos los esfuerzos que impulsen la seguridad y estabilidad en la región y el mundo, siempre según la nota de BNA.

Asimismo, agradeció el apoyo expresado por Felipe VI a su país.

Baréin está siendo uno de los países alcanzados por la oleada de bombardeos lanzada por Irán contra objetivos estadounidenses en la región desde el pasado 28 de febrero.

La pequeña isla, que alberga la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, ha sido blanco de misiles y drones dirigidos contra instalaciones militares, pero también ha registrado impactos en infraestructuras civiles.

Los sistemas de defensa de Baréin han interceptado decenas de misiles y drones —al menos 45 misiles y nueve aeronaves no tripuladas desde el inicio de la ofensiva—, aunque algunos proyectiles o sus restos han causado daños.

Un misil impactó en la refinería de la compañía nacional BAPCO Energies, provocando un incendio que fue contenido sin que se reportaran heridos. También se registraron daños materiales en el aeropuerto de Manama tras el impacto de un dron, y en un hotel céntrico de la capital.EFE

